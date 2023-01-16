ИНТЕРВЬЮ | В прошлом году саперы обезвредили рекордное за 30 лет количество взрывоопасных предметов. Почему так случилось?

Для начала, можете дать краткое определение термину взрывоопасный предмет? Что под этим понимается?

Взрывоопасные предметы – это любые самодельные устройства, которые могут взрываться. Существует также отдельная категория – боеприпасы. Их изготавливают на заводах для военных целей. Среди них, например, снаряды, мины и гранаты.

Вернемся к статистике. Почему прошлый год оказался таким плодовитым по части разминирования?

Надо сказать, что почти половина взрывоопасных предметов из этого списка была уничтожена на одном из вызовов. Пожилой мужчина отдал нам около 7 тыс. снарядов, которые у него хранились еще с 90-ых годов. Хорошо, что у нас в законе прописано, что если у вас хранятся взрывоопасные предметы, то в случае их добровольной сдачи не предусмотрено никакого наказания. Поэтому в этом году такая большая цифра.

У вас написано, что цифра рекордная. Это за какой промежуток времени?

За все 30 лет, что мы занимаемся разминированием в Эстонии. Но лучшим прошлый год стал даже не поэтому. За все эти 30 лет только в 2022 году никто не умер и даже не пострадал от взрыва. Вот это действительно хорошая новость. Что касается вызовов, то это более менее средний показатель за год: примерно 1500 вызовов из которых больше 1000 были по разминированию боеприпасов.

Как понять, что передо мной самодельное взрывное устройство? На что стоит обратить внимание и в каком случае стоит позвонить в службу спасения?

Определить очень непросто, потому что устройство может быть замаскировано под любой предмет. Но если вы видите какой-то предмет в месте, где он не должен находиться и при этом у вас есть какая-то дополнительная косвенная информация, указывающая на то, что это может быть взрывным устройством, то это уже считается подозрением на бомбу. В этом случае лучше все-таки набрать номер экстренной помощи. Тогда уже на место прибудут специалисты и уточнят, взрывное это устройство или нет.

Если мы говорим про городскую среду, то где чаще всего находят взрывоопасные предметы?