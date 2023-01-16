ИНТЕРВЬЮ | В прошлом году саперы обезвредили рекордное за 30 лет количество взрывоопасных предметов. Почему так случилось?
Для саперов прошлый год оказался рекордным. В 2022 году было разминировано почти почти 15 000 взрывоопасных предметов. Для сравнения, в 2021 году эта цифра не доходила и до 7 000. Стали ли в Эстонии чаще минировать? Какие меры предосторожности нужно предпринимать и как выглядит работа минеров – в интервью с советником центра разминирования Арно Пугоненом.
Для начала, можете дать краткое определение термину взрывоопасный предмет? Что под этим понимается?
Взрывоопасные предметы – это любые самодельные устройства, которые могут взрываться. Существует также отдельная категория – боеприпасы. Их изготавливают на заводах для военных целей. Среди них, например, снаряды, мины и гранаты.
Вернемся к статистике. Почему прошлый год оказался таким плодовитым по части разминирования?
Надо сказать, что почти половина взрывоопасных предметов из этого списка была уничтожена на одном из вызовов. Пожилой мужчина отдал нам около 7 тыс. снарядов, которые у него хранились еще с 90-ых годов. Хорошо, что у нас в законе прописано, что если у вас хранятся взрывоопасные предметы, то в случае их добровольной сдачи не предусмотрено никакого наказания. Поэтому в этом году такая большая цифра.
У вас написано, что цифра рекордная. Это за какой промежуток времени?
За все 30 лет, что мы занимаемся разминированием в Эстонии. Но лучшим прошлый год стал даже не поэтому. За все эти 30 лет только в 2022 году никто не умер и даже не пострадал от взрыва. Вот это действительно хорошая новость. Что касается вызовов, то это более менее средний показатель за год: примерно 1500 вызовов из которых больше 1000 были по разминированию боеприпасов.
Как понять, что передо мной самодельное взрывное устройство? На что стоит обратить внимание и в каком случае стоит позвонить в службу спасения?
Определить очень непросто, потому что устройство может быть замаскировано под любой предмет. Но если вы видите какой-то предмет в месте, где он не должен находиться и при этом у вас есть какая-то дополнительная косвенная информация, указывающая на то, что это может быть взрывным устройством, то это уже считается подозрением на бомбу. В этом случае лучше все-таки набрать номер экстренной помощи. Тогда уже на место прибудут специалисты и уточнят, взрывное это устройство или нет.
Если мы говорим про городскую среду, то где чаще всего находят взрывоопасные предметы?
Вообще это довольно редкое явление. В прошлом году, например, было только одно самодельное взрывное устройство. И, к счастью, терроризма у нас нет. Если что-то подобное и случается, то чаще всего это просто экспериментируют молодые ребята.
Значит большинство неразорвавшихся боеприпасов находятся в лесу?
Да, но, строго говоря, наткнуться на боеприпасы можно при любых земляных работах. Для нас сезон, как правило, начинается весной, когда уже снег растаял, а трава еще не начала расти. Тогда боеприпасы, попавшие в землю, хорошо видны – они как камни торчат из земли.
Какие меры предосторожности нужно предпринимать, если заметил снаряд?
Одно правило: если что-то нашли – не трогайте. Позвоните по номеру 112, и специалисты сами разберутся с этим.
Можете описать, как выглядит работа по разминированию?
Первое, что должен установить специалист, – это с каким видом боеприпаса он имеет дело и как тот работает. Также минер должен определить, есть ли вероятность детонации. Это позволит узнать, можно ли передвигать боеприпас. Если вероятность взрыва высока и передвигать боеприпас опасно, то минеры уничтожают его на месте. Для этого нужно оцепить периметр и эвакуировать людей.
Если боеприпас неопасный, его можно передвигать?
На самом деле, пока взрывчатка находится внутри – он будет опасным. Но если его можно транспортировать, то мы отвозим боеприпас на полигон и все равно его уничтожаем, просто там нам проще контролировать безопасность.
Недавно прочитал новость о том, что в центр тревоги поступил звонок от мужчины, который сообщил, что у него бомба. Мужчина в этот момент находился в автобусе. Полиция остановила транспорт, саперы все проверили, и оказалось, что никакого взрывного устройства при нем нет, да и в самом автобусе тоже. У вас есть представление, для чего люди делают ложные заявления?
Есть больные люди, есть хулиганы, но чаще всего этим занимаются молодые люди под воздействием алкоголя. У них в головах что-то щелкает, приходит „гениальная идея“, и им кажется забавным разыграть окружающих. Позже они как правило осознают, что совершили глупость.
У вас выработаны какие-то меры по противодействию ложному минированию? В каких случаях вы можете отличить реальную угрозу от ложной?
К сожалению, мы никогда не можем со 100% уверенностью утверждать, что вызов ложный. Если есть хоть небольшая вероятность, то мы всегда проверяем. В случае, о котором вы упомянули ранее, мы даже проверяли багаж пассажиров, чтобы убедиться, что там нет взрывного устройства.
Последний вопрос: можете рассказать про какой-нибудь случай из вашей практики, который особенно запомнился?
За 37 лет работы таких историй было очень много, но сразу вспоминается один уникальный случай. По-моему, даже в мире такого не происходило. Недалеко от Таллинна, в районе Мяннику, была найдена ручная граната. После того, как установили, что ее можно уничтожить на месте, начали копать небольшое углубление. В земле обнаружили небольшой странный кусок. После анализа стало ясно, что это взрывчатое вещество. Начали исследовать почву дальше и обнаружили в земле монолитный блок взрывчатого вещества весом в 15 тонн. Мы стали его разрезать с водой на более мелкие куски и на грузовиках вывозили на полигон. Вся операция заняла три дня, а потом еще один день на уничтожение.
Позже мы узнали, что в 1936 году на этом месте был завод по производству снарядов. Там произошел взрыв, при котором погибло много людей. И, вероятно, оставшуюся взрывчатку просто закопали в землю, где она благополучно пролежала 80 лет.