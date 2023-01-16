Истребители проведут полеты на малых высотах в небе над Эстонией
На этой неделе истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из которых будет проходить на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Занятия будут проходить 16 и 18 января над юго-западной, южной и центральной частями страны в промежутке между 10:00 и 13:00, а также 19 и 21 января с 10:00 до 18:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.