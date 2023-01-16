Истребители проведут полеты на малых высотах в небе над Эстонией

Занятия будут проходить 16 и 18 января над юго-западной, южной и центральной частями страны в промежутке между 10:00 и 13:00, а также 19 и 21 января с 10:00 до 18:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.