Зимние виды
16.01.2023, 09:53

ВИДЕО| Фото Келли Сильдару поместили на банку Red Bull

 
Шлем Келли Силдару уже много лет в цветах Red Bull
Шлем Келли Силдару уже много лет в цветах Red Bull
ФОТО: Christian Pondella | CHRISTIAN PONDELLA/Red Bull Content Pool

Компания по производству энергетических напитков Red Bull является крупным игроком в мире экстремальных видов спорта и сотрудничает со многими ведущими спортсменами. Среди прочего, Red Bull уже много лет спонсирует лыжницу-фристайлера Келли Сильдару.

В то время как спортсмены, которых спонсирует Red Bull, часто позируют с банками энергетических напитков, Сильдару теперь может взять банку со своей фотографией.

„Первый эстонский спортсмен получил собственную банку Red Bull“, — написал Red Bull Estonia в своем аккаунте Instagram под видео, где Сильдару подарили банку с ее фотографией.

Это проект „Red Bull Hero Can“, в рамках которого фотографии самых известных спортсменов размещаются на банках Red Bull.

Как вы помните, в прошлом году Сильдару стала первой эстонкой, по чьему образцу была сделана кукла Барби.

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