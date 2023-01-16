ВИДЕО| Фото Келли Сильдару поместили на банку Red Bull
Компания по производству энергетических напитков Red Bull является крупным игроком в мире экстремальных видов спорта и сотрудничает со многими ведущими спортсменами. Среди прочего, Red Bull уже много лет спонсирует лыжницу-фристайлера Келли Сильдару.
В то время как спортсмены, которых спонсирует Red Bull, часто позируют с банками энергетических напитков, Сильдару теперь может взять банку со своей фотографией.
„Первый эстонский спортсмен получил собственную банку Red Bull“, — написал Red Bull Estonia в своем аккаунте Instagram под видео, где Сильдару подарили банку с ее фотографией.
Это проект „Red Bull Hero Can“, в рамках которого фотографии самых известных спортсменов размещаются на банках Red Bull.
Как вы помните, в прошлом году Сильдару стала первой эстонкой, по чьему образцу была сделана кукла Барби.