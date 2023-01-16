Сбитого автомобилем волка увезли в неизвестном направлении

„Обеспокоенные очевидцы стояли возле животного, когда прибыли двое мужчин и попросили всех людей разойтись, заявив, что животным занимаются. Также они сказали, что соответствующие органы уже оповещены, и очевидцы уехали. Один мужчина был помоложе, другой постарше. Они приехали на бежевом легковом автомобиле и внедорожнике горчичного цвета“, — написал союз в социальных сетях.



Союз попытался выяснить что-то об инциденте в Департаменте окружающей среды, в службе государственной информации и в Jäägriabi OÜ, но нигде соответствующего сообщения зарегистрировано не было. Тогда что за люди забрали животное? Получило ли оно облегчение от боли и помощь, или все еще страдает? А, может, оно уже стало для кого-то шикарным трофеем? Этими вопросами задавались защитники животных. Тем не менее, через какое-то выяснилось, что общество охотников Рапламаа прекратило страдания волка.



Однако у союза защиты диких животных напоминает: если животное сбила машина, то сообщение должно быть непременно зарегистрировано по номеру 1247. Штрафа за это не будет, зато животным сразу займутся и ему не придется в ожидании помощи лежать на обочине.

