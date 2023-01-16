Хуже ставки уже не будет: мужчина проиграл $1400000, поставив в лайве при счете 27:0

Что случилось: беттер сделал ставку во время матча плей-офф НФЛ между „Лос-Анджелес Чарджерс“ и „Джексонвиль Ягуарс“.

„Чарджерс“ к тому моменту вели 27:0, поэтому коэффициент на их победу был максимально низким, всего лишь 1,008. Выигрыш беттера составил бы 11 тысяч долларов, пишет Sports.ru.

Что случилось дальше: во второй четверти „Ягуарс“ запустили мощнейший камбэк и в итоге победили 31:30. А решающие 3 очка они набрали на последней секунде игры!

Таким образом ставочник лишился почти полутора миллионов, хотя казалось, что проиграть в этом случае почти нереально.

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