16.01.2023, 09:14
Хуже ставки уже не будет: мужчина проиграл $1400000, поставив в лайве при счете 27:0(3)
ФОТО: Pexels.com
Драма игрока на ставках к США: мужчина проиграл 1,4 млн долларов, поставив в лайве.
Что случилось: беттер сделал ставку во время матча плей-офф НФЛ между „Лос-Анджелес Чарджерс“ и „Джексонвиль Ягуарс“.
„Чарджерс“ к тому моменту вели 27:0, поэтому коэффициент на их победу был максимально низким, всего лишь 1,008. Выигрыш беттера составил бы 11 тысяч долларов, пишет Sports.ru.
Что случилось дальше: во второй четверти „Ягуарс“ запустили мощнейший камбэк и в итоге победили 31:30. А решающие 3 очка они набрали на последней секунде игры!
Таким образом ставочник лишился почти полутора миллионов, хотя казалось, что проиграть в этом случае почти нереально.