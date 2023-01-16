Сегодня – самый депрессивный день в году. Как помочь себе?

„Праздники многим приносят радость, но они же могут сделать последующие месяцы особенно трудными. Повседневные обязанности, рабочие будни и приходящие счета могут изрядно подпортить настроение“, – объясняет Дина Смолякова. „Даже в самые трудные времена важно обращать внимание на свое самочувствие и создавать атмосферу, поддерживающую ваше психическое здоровье“, – добавляет она.

Дина Смолякова рекомендует систематически заботиться о своем психическом здоровье.

„В электронном курсе по улучшению настроения, созданном Peaasi.ee, вы можете научиться, как принимать себя, поддерживать свои мысли, чувства, сон и навыки общения“, – говорит Дина Смолякова. „Если мы будем знать и уметь распознавать симптомы проблем с психическим здоровьем на ранней стадии, то сможем многое сделать для себя. Курс поможет вам понять, что может послужить причиной плохого настроения, и научиться способам улучшения настроения“, – добавляет она.

Результаты исследования, представленные в прошлом году Институтом развития здоровья и Тартуским университетом, показали, что каждый пятый (20%) житель Эстонии страдает тревожным расстройством, а 28% подвержены риску депрессии. Наибольшему риску возникновения проблем с психическим здоровьем подвергаются молодые люди.

Электронный курс по улучшению настроения подойдет всем, кто отмечает у себя плохое настроение, упадок энергии, потерю интереса или радости в жизни.

„Это не обязательно означает, что у человека депрессия. Поскольку речь идет об основных симптомах депрессии, в курсе даются рекомендации о том, как понять природу депрессии и каким образом можно улучшить свое настроение. Получить пользу от курса и улучшить свое самочувствие могут также те люди, у которых не диагностирована депрессия, но которые чувствуют, что их психическое здоровье нуждается в укреплении“, – объясняет Смолякова.