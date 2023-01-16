В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе парня и девушку

В воскресенье, 16 января, в 17:17, по предварительным данным, 50-летний мужчина на легковом автомобиле Subaru Legacy при совершении поворота налево на Эхитаяте теэ возле Кадака теэ, 60 в Таллинне сбил 38-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:30 произошла авария возле Харидузе, 13 в Нарве, где 44-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Avensis сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. Парню оказали первую помощь на месте, девушку доставили в Нарвскую больницу.

За сутки полиция задержала 19 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.