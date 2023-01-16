Перед подачей декларации MTA советует проверить начисление не облагаемого налогом дохода(5)
Через месяц начнется подача налоговых деклараций за 2022 год, и Налогово-таможенный департамент рекомендует проверить использование не облагаемого налогом дохода.
В электронной среде MTA в разделе „мои доходы“ есть обзор, кто и на какую сумму делал выплаты и в какой мере был использован не облагаемый налогом доход, напоминает RusERR. В этом же разделе можно увидеть обязательства по уплате подоходного налога. Окончательные обязательства определяются после подачи декларации, когда будут учтены облагаемые налогом доходы и налоговые льготы.
При использовании электронной среды департамент также советует проверить свои контактные данные, поскольку отсутствие информации о контактах и расчетном счете по-прежнему являются основной проблемой невозможности вернуть людям переплаченный подоходный налог.
Подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.