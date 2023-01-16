Перед подачей декларации MTA советует проверить начисление не облагаемого налогом дохода

В электронной среде MTA в разделе „мои доходы“ есть обзор, кто и на какую сумму делал выплаты и в какой мере был использован не облагаемый налогом доход, напоминает RusERR. В этом же разделе можно увидеть обязательства по уплате подоходного налога. Окончательные обязательства определяются после подачи декларации, когда будут учтены облагаемые налогом доходы и налоговые льготы.