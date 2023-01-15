„Барселона“ обыграла мадридский „Реал“ и завоевала Суперкубок Испании

Игра, прошедшая на стадионе „Кинг Фахд Интернешнл“ в Эр‑Рияде в Саудовской-Аравии, завершилась победой „Барселоны“ со счетом 3:1.

На 33-й минуте Гави, воспользовавшись пасом Роберта Левандовского вывел „Барселону“ вперед. На 45-й минуте Левандовский после головой передачи от Гави удвоил преимущество каталонцев. На 69-й минуте Педри довел счет до разгромного. На последних минутах встречи звездный нападающий„Реала“ Карим Бензема установил окончательный счет в матче.

„Барселона“ выиграла первый трофей под руководством Хави, который возглавил клуб в ноябре 2021 года.

Каталонский клуб в 14‑й раз в истории завоевали Суперкубок Испании, на счету „Реала“ 12 побед в турнире.