Эстонская лыжница завоевала золотую медаль на зимней Универсиаде

В финальной гонке Пуллес пришла к финишу первой, преодолев дистанцию 1.5 км за 2:54.57. Второе место заняла представительница Финляндии Тийю Олкконен, уступившая эстонке 0,63 секунды. Третье место заняла немка Анну-Марию Дитце, отставшая от Пуллес на 0,93 секунды.

Всемирная зимняя Универсиада проходит в этом году с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк.

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