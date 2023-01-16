ОТ РЕДАКЦИИ | Здравоохранение осталось в тени

Они делают это по-разному: центристы обещают поднять пенсию до 1000 евро, реформисты сулят стране новый экономический подъем, а Леа Данильсон-Ярг из партии Isamaa не жалеет времени на то, чтобы заваливать учителей письмами, в которых обещает им космическую зарплату. Однако оснований для реализации таких заманчивых обещаний практически нет. В конце 2022 года журнал The Economist подчеркнул, что перспективы эстонской экономики довольно плохие: спад продолжается, цены растут, как растут и долги, а фондовый рынок падает. Вернуться к устойчивому росту в такой ситуации было бы замечательно, но это практически невыполнимая задача.

Политические партии щедро раздают обещания, чтобы привлечь к себе избирателей, и, как известно, обещания вроде „дать денег всем и побольше“ мобилизуют эстонских избирателей лучше всего. Но часть граждан подходит к делу ответственно и формирует свое мнение о кандидатах исходя из того, как они выполняют данные обещания.

Кроме посулов повысить зарплаты, пенсии и различные выплаты, ряд других тем также нашли свое место в программах партий: зеленый поворот, оборона страны. Однако здравоохранению в этот раз досталась роль бедной сироты. Да, к предстоящим выборам большие партии старались вербовать в свои ряды врачей, которые выделились во время пандемии, но это делалось для того, чтобы найти новые лица, а не для того, чтобы обогатить эстонскую политику экспертными мнениями и советами.

Кандидаты и партии мало касаются темы здравоохранения, обходясь только общими словами. Все обещают дополнительные денежные вливания в медицину, но никто пока не уточнил, откуда возьмется источник финансирования. Так что это как история с пенсией: можно обещать хоть тысячу, хоть десять тысяч в месяц, зная, что после выборов избиратели скорее всего об этом забудут.