Молодая эстонская фехтовальщица заняла второе место на международном турнире

Лучшая фехтовальщица Эстонии в возрастной группе до 17 лет в 2022 году Анис победила шестерых соперниц в своей подгруппе и занял первое место в основной таблице.

В плей-офф она обыграла испанку Монику Хуанес Каррено 15:11 и украинку Анастасию Герасименко 15:13 на пути к 1/8 финала.

На пути к финалу Анис победила трех испанских фехтовальщиц подряд — Марию Матеос Торнери в 1/8 финала 15:8, Даниэлу Пиньоль Томас 15:10 в четвертьфинале и Инес Гарсию Родригес в полуфинале 15:14.

В финале Анис потерпела поражение от местной фехтовальщицы Люсии Торренте Рока со счетом 15:13.