15.01.2023, 19:33
Молодая эстонская фехтовальщица заняла второе место на международном турнире(5)
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Юная фехтовальщица Динара Анис заняла второе место среди 123 фехтовальщиц на международном турнире по шпаге среди взрослых, который проходил в испанском городе Алькобендас.
Лучшая фехтовальщица Эстонии в возрастной группе до 17 лет в 2022 году Анис победила шестерых соперниц в своей подгруппе и занял первое место в основной таблице.
В плей-офф она обыграла испанку Монику Хуанес Каррено 15:11 и украинку Анастасию Герасименко 15:13 на пути к 1/8 финала.
На пути к финалу Анис победила трех испанских фехтовальщиц подряд — Марию Матеос Торнери в 1/8 финала 15:8, Даниэлу Пиньоль Томас 15:10 в четвертьфинале и Инес Гарсию Родригес в полуфинале 15:14.
В финале Анис потерпела поражение от местной фехтовальщицы Люсии Торренте Рока со счетом 15:13.