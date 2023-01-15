Другие виды
15.01.2023, 19:33

Молодая эстонская фехтовальщица заняла второе место на международном турнире

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Динара Анис
Динара Анис
ФОТО: Vehklemisklubi Tallinna Mõõk

Юная фехтовальщица Динара Анис заняла второе место среди 123 фехтовальщиц на международном турнире по шпаге среди взрослых, который проходил в испанском городе Алькобендас.

Лучшая фехтовальщица Эстонии в возрастной группе до 17 лет в 2022 году Анис победила шестерых соперниц в своей подгруппе и занял первое место в основной таблице.

В плей-офф она обыграла испанку Монику Хуанес Каррено 15:11 и украинку Анастасию Герасименко 15:13 на пути к 1/8 финала.

На пути к финалу Анис победила трех испанских фехтовальщиц подряд — Марию Матеос Торнери в 1/8 финала 15:8, Даниэлу Пиньоль Томас 15:10 в четвертьфинале и Инес Гарсию Родригес в полуфинале 15:14.

В финале Анис потерпела поражение от местной фехтовальщицы Люсии Торренте Рока со счетом 15:13.

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