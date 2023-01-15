15.01.2023, 14:36
Военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российский военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, сообщает Telegram-канал 112. По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека.
По данным источника, 14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв гранаты РГД-5 в расположении. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. После подрыва гранаты сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли три военнослужащих, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.