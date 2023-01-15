Новости России
15.01.2023, 14:36

Военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Российский военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, сообщает Telegram-канал 112. По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека.

По данным источника, 14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв гранаты РГД-5 в расположении. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. После подрыва гранаты сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три военнослужащих, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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