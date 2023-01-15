Еще успеете! Сбор старых рождественских елок в Кристийне продлится до 16 января

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, энергия полученная от старах елок экономична и эффективна, поскольку биомасса является важным возобновляемым энергетическим ресурсом. „Сегодня эффективность использования биомассы на теплоэлектростанциях очень высока, почти вдвое превышая обычную дровяную печь. Ранее, согласно расчетам, с помощью рождественских елок, собранных в районе Кристийне, можно было отапливать около 20 типичных 2-комнатных квартир Мустамяэ в течение месяца“, – пояснил Рийбе.

Сбор старых елок с целью выработки энергии получил начало всего несколько лет назад. „Приятно осознавать, что эта кампания пользуется популярностью у жителей нашего района. В связи с этим в этом году было решено создать 13 пунктов сбора по всему Кристийне, чтобы жителям было еще более удобно сдать свою рождественскую елку“, – сказал Рийбе.

Пункты сбора рождественских елок в районе Кристийне (до 16 января):

1. ул. Кулднока 12a (рядом с ул. Кулднока 8)

2. ул. Тедре 77a (совместный двор улиц Тедре 77, Моони 60 и Кулднока 17)

3. ул. Кирси 8a (за домом Кирси 6)

4. ул. Сыстра 1а (совместный двор улиц Вялья 8 и Сыстра 6)

5. ул. Эндла 49б (двор Эндла 51)

6. Внутренний двор ул. Винди 18б (двор улиц Нымме теэ 23 и Винди 18а)

7. ул. Котка 24а (рядом с ул. Котка 24)

8. ул. Сеэби 30а (рядом с Сеэби 32)

9. Рядом с ул. Алаяма 1, неподалеку от ж/д остановки „Ярве“

10. ул. Энергия 2б (рядом с Энергия 4 и 6)

11. Палдиски мнт 65б (рядом с Эндла 94)

12. ул. Нымме теэ 52 (парк Ряэгу со стороны улицы Тюве)

13. ул. Тедре 58

Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На дереве не должно быть украшений, пластика и других материалов! Сдача елок осуществляется бесплатно!

Сбором и переработкой занимается SLG Energy. Utilitas производит новую экологически чистую энергию для жителей из измельченной древесины.

Рождественские елки также принимаются в качестве садовых и ландшафтных отходов в пунктах переработки отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пальяссааре и Пяэскюла, информацию о которых можно найти здесь: www.prugi.ee . Кроме того, квартирные товарищества могут самостоятельно заказать вывоз старых елок у местных перевозчиков мусора.