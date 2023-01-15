Движение Koos нашло возможность пойти на парламентские выборы: для этого они объединятся с ОЛПЭ

Предложение о сотрудничестве поступило от движения Koos, которое не смогло зарегистрировать свою партию, но хочет принять участие в выборах. Вместе с левой партией представители движения планируют предложить новую альтернативу существующим политическим силам и надеются, что за них проголосуют те, кто ранее не ходил на выборы, сообщает ERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

„Движение Koos имеют элементы русского консерватизма, если говорить идеологически. А мы - левые, у нас немного другой подход. Но мы договорились, что не трогаем разные точки зрения, мы просто высказываем свою точку зрения, они - свою. Общее у нас - про равенства, социальные требования и некоторые русские темы“, - пояснил лидер Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд.