Движение Koos нашло возможность пойти на парламентские выборы: для этого они объединятся с ОЛПЭ(27)
Движение Koos объявило о том, что планирует идти на парламентские выборы единым списком с Объединенной левой партией Эстонии. „Мы идем!“ - коротко сообщил лидер движения Айво Петерсон на своей странице в Facebook.
Предложение о сотрудничестве поступило от движения Koos, которое не смогло зарегистрировать свою партию, но хочет принять участие в выборах. Вместе с левой партией представители движения планируют предложить новую альтернативу существующим политическим силам и надеются, что за них проголосуют те, кто ранее не ходил на выборы, сообщает ERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„Движение Koos имеют элементы русского консерватизма, если говорить идеологически. А мы - левые, у нас немного другой подход. Но мы договорились, что не трогаем разные точки зрения, мы просто высказываем свою точку зрения, они - свою. Общее у нас - про равенства, социальные требования и некоторые русские темы“, - пояснил лидер Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд.