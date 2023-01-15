В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали трехлетний ребенок и мужчина, в Пярнумаа в ДТП пострадали трое

ДТП случилось в 14:28 на 32-м километре шоссе Таллинн-Нарва, волость Куусалу, когда 33-летняя женщина до въезда на виадук потеряла контроль над легковым автомобилем Volkswagen Golf.

Трехлетнего мальчика, находившегося в машине, доставили в Таллиннскую детскую больницу, а 27-летнего мужчину – в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В этот же день в Пярнумаа произошла авария, в результате которой три человека попали в больницу.

Около 19:00 случилось ДТП на 0,7 километре дороги Кая-Каалу, деревня Лемси, волость Кихну, когда легковой автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял 34-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщила пресс-служба полиции.

Находившаяся в машине 33-летняя женщина, а также мужчины 39 и 33 лет были доставлены в Пярнускую больницу.