Министр культуры: сотрудничество государства и предпринимателей оживит экономику северо-востока

„Ида-Вирумаа имеет хорошие предпосылки для развития креативной экономики, а также более разнообразной культурной среды. Креативный сектор — один из лучших способов перезапустить экономическую и культурную среду региона. Создаваемый фонд ставит целью поддержать привлечение, создание и развитие культуры в Ида-Вирумаа в тесном сотрудничестве с частным сектором. Я очень рада, что несколько известных предпринимателей уже изъявили желание внести свой вклад. Это уникальная форма сотрудничества между частным и государственным секторами, которая, как я надеюсь, станет успешным пилотным проектом и примером для других регионов“, — заявила министр культуры Пирет Хартман.

„Ида-Вируский центр предпринимательства рад в сотрудничестве с Министерством культуры запустить в Ида-Вирумаа пилотный проект творческого фонда, который поможет повысить социальную сплоченность в регионе, укрепить общины, оживить культурную жизнь и поддержать рост предпринимательской активности в сфере культуры и творчества. Мы уверены, что частный сектор готов внести свою лепту“, — сказала член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт.

На подписании протокола о намерениях также присутствовали Сандер Реело (Toila Spa), Ирина Боенко (VKG), Туллио Либлик (OÜ Saarte Investeering). Предприниматели подчеркнули, что для них поддержка Ида-Вирумаа является делом совести.

Министерство культуры планирует в 2023 году профинансировать фонд в размере до 100 000 евро. Согласно принципу финансирования, объём финансового вклада частного сектора должен быть не меньше выделенной государством суммы.