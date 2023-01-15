Эдуард Одинец: семьи нельзя делить на правильные и неправильные

По словам Одинца, сейчас часть положений Закона о семейных пособиях, Закона о социальном налоге и Закона о трудовом договоре не отвечают установленному Конституцией принципу равного обращения, поскольку права и обязанности супругов и зарегистрированных партнеров различаются.



„Государство должно одинаково поддерживать все семьи. Мы не должны делить семьи на правильные и неправильные, и заставлять их каждый раз для защиты своих прав обращаться в суд. Каждая семья Эстонии, каждый человек нуждается в заботе и поддержке со стороны государства, независимо от юридического статуса живущих вместе людей“, – отметил Одинец.



„Конституция однозначно говорит, что семья находится под защитой государства. При этом понятие семьи в законодательстве Эстонии не определено. Определение есть лишь у брака и партнерства. Государственный суд уже неоднократно указывал на то, что семейное право распространяется как на браки, так и на партнерство, и что у зарегистрированных партнеров такие же права и обязанности, как и у супругов. И по этой причине Госсуд признал ряд положений Закона о семейных пособиях антиконституционными“, – подчеркнул Эдуард Одинец в своей речи.