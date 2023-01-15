Каток в Старом городе к настоящему моменту посетили около 27 000, в Мустамяэ – 10 400, в Нымме – 7 700 и в Ласнамяэ – 7 100 раз. Школы совершили уже более 11 200 посещений.

„Приглашаю всех горожан воспользоваться возможностями для активного отдыха на свежем воздухе, ведь движение и спорт помогают укрепить здоровье и дарят хорошие эмоции. Радует и то, что, несмотря на общий рост цен, цена билета на каток осталась такой же, как и в прошлом году, - отметил вице-мэр Владимир Свет. – Городские катки пользуются большой популярностью, все больше школ и детских садов проводят занятия на катках, к тому же это бесплатно для учебных заведений“.

Школы могут пользоваться катками с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 на основании предварительной регистрации. Каток бесплатный, при необходимости учащиеся могут арендовать коньки за 4 евро.

Проживающие в Таллинне пожилые люди в возрасте от 65 лет могут бесплатно кататься на коньках по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. По крайней мере раз в месяц на катках проводятся бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей Таллинна, продолжается традиция празднования различных знаменательных дат.

Цены на билеты остались такими же, как и в прошлом сезоне: один час катания на катках стоит 6-9 евро, дети и пожилые могут приобрести льготный билет по цене 4-7 евро. В продаже также имеются семейные билеты со скидкой. Сезонный абонемент, который позволяет без ограничений посещать все городские катки, стоит 99 евро. На каток можно прийти со своими коньками, также есть возможность арендовать их на месте.

В Старом городе каток расположен на улице Харью, в Мустамяэ - в обновленном парке Мянни, а в Нымме - во дворе Ныммеской гимназии. Жители Ласнамяэ приглашаются на каток в парке Тондираба.

Согласно нынешним планам, столичные катки продолжат работу до марта.