ЧП и криминал
15.01.2023, 10:11

Пропавшая в Виртсу Пирет найдена мертвой

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Полиция сообщила, что Пирет, которая пропала в Виртсу в пятницу, 13 января, найдена мертвой.

Вчера полиция связалась с родственниками и проверила возможное пребывание Пирет в медицинских учреждениях или на улицах Виртсу и его окрестностей. Ночью, по полученной информации, была проверена квартира в Виртсу, где могла остановиться Пирет, но ее там не оказалось.

Поиски продолжились сегодня утром с помощью волонтеров. К сожалению, в 10:30, было найдено тело Пирет.

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