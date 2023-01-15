15.01.2023, 10:11
Пропавшая в Виртсу Пирет найдена мертвой
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция сообщила, что Пирет, которая пропала в Виртсу в пятницу, 13 января, найдена мертвой.
Вчера полиция связалась с родственниками и проверила возможное пребывание Пирет в медицинских учреждениях или на улицах Виртсу и его окрестностей. Ночью, по полученной информации, была проверена квартира в Виртсу, где могла остановиться Пирет, но ее там не оказалось.
Поиски продолжились сегодня утром с помощью волонтеров. К сожалению, в 10:30, было найдено тело Пирет.