„В Европе можно усыпить ребенка, если он тебе не нужен“. Читатели рассказали, в какой абсурд, навеянный пропагандой, верят в их окружении

— Сначала, мол, бросили в дело старую технику: ее не жалко, но вот сейчас как пойдут в наступление оружием „аналогов нет“! И все закончится в считанные дни, — пересказал мужчина их фразы. — На просьбу рассказать об успехах и взятых населенных пунктах за последних полгода ответа не было. Как и на вопрос, почему в суперпрофессиональную армию набирают зэков по тюрьмам.

Алексей как-то спорил с близкими, и те говорили, что у России „суперпрофессиональная“ армия, которая добивается „невероятных успехов на фронте“, поэтому „шансов у Украины нет“. Вот что говорили его родные из Могилева, им 45 и 55 лет, они работают на позициях разнорабочего и офисного сотрудника.

— Я спросил: „Ты действительно веришь, что погибло только 5900 солдат, как заявил Шойгу?“ (21 сентября 2022 года глава Минобороны России заявил , что с начала войны в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ. — Прим. ред.) Его ответ был такой: „Да, верю. У меня дядя полковник. Он говорит, что максимум в марте гибло по 10−20 человек, а сейчас один-два в день“.

Клиент по работе еще одного белоруса, Марка, живет в России. Мужчине около 40 лет, он директор фирмы. Когда там объявили мобилизацию, между партнерами возник спор:

— Самая невероятная история, которую я услышал от своей мамы, — про обнаруженные биолаборатории в Украине, где американцы (ну как же без них) выращивали боевых комаров, — смеется Арсений. — Они должны были покусать армию России, и таким образом Украина при помощи Америки в этой войне бы победила. Только вот на мой вопрос, как этот комар будет отличать солдата РФ от солдата Украины, она ответить не смогла… Во всем остались виноваты „амерыканцы“, как всегда.

Откликаясь на наш поиск, Арсений из Минска шутит, что его 74-летняя мама всегда интересовалась политикой — из телевизора. Женщина тоже живет в столице и, по словам сына, смотрит новости по „РТР-Беларусь“, любит программы, которые ведут пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

— Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области уже от другого человека я слышал, что „это все, естественно, это тактика, и техника, которую побросали россияне, не очень-то и нужна была, а Украина за два дня потеряла 17 000 человек“. Маловато нулей, конечно, но как есть, — иронизирует Алексей. — И конечно же, „в запасе все то же „аналогов нет“, и сейчас его как введут в бой!“ А, и еще Путин „перемалывает натовское вооружение и хохлов, а когда все в НАТО закончится, то как пройдут маршем! И до самого Львова“.

Мужчина вспоминает, что протесты в Беларуси его знакомая, пенсионерка 65 лет из райцентра в Могилевской области, называла проплаченными, а на минских заводах, по ее словам, были не работяги, а артисты из Купаловского. Были разговоры и о белорусской оппозиции:

— Говорили, что Тихановская пообещала, отобрать у всех квартиры, когда придет к власти, и сама это сказала. Про „150 джыпаў з пулемётамі“ (в эфире ОНТ заявляли, что в Минск должны были приехать 150 внедорожников с пулеметами и расправиться с Лукашенко. — Прим. ред.) и нападение на Беларусь с четырех позиций — тоже правда, да и „Польша давно уже на нашу территорию засматривается“.

Захват Гродно поляками, украденное Рождество, и, конечно, — мерзнущие европейцы

Минчанин Константин периодически общается с российскими таксистами из Смоленска, когда бывает там по делам. Они рассказывают ему невероятные вещи о Беларуси. Как и 75-летняя бывшая теща из Минска.

— Их картина мира выглядит так: в 2020 году в лесах Витебской области поляки сформировали дивизию террористов. И эта дивизия была вынуждена раствориться в Минске, потому что русские войска выехали на границу Витебской области. А еще поляки захватили Гродно и повесили флаг на исполкоме, но тоже бежали, испугавшись войск, — передает мужчина. По его словам, этого собеседники нахватались в передачах российского телевидения.