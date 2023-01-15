„В Европе можно усыпить ребенка, если он тебе не нужен“. Читатели рассказали, в какой абсурд, навеянный пропагандой, верят в их окружении(1)
Пропаганда, к сожалению, работает. В марте около 30% белорусов, живущих в городах, не хотели, чтобы в войну России с Украиной ввязывалась наша страна, но поддержали действия России. За это время прозвучало немало абсурдных заявлений со стороны политиков и пропагандистов на тему войны и репрессий. Мы спросили у наших читателей, что самое странное они слышали от своих близких, которые верят госСМИ. Многие вспоминали установки вроде „Украина готовилась напасть на Россию и обстреливает себя сама“. Кому-то знакомые даже советовали посмотреть хронологию выступлений Путина, где все „кратко и понятно, от первого лица“, чтобы „разобраться в ситуации“. Но некоторые пересказывали более невероятные вещи. Например, что „американцам выгодна война в Украине, чтобы обнулить все свои долги“. Истории - в „Зеркале“.
Тысячи погибших украинских солдат и квартиры, которые собирается отбирать Тихановская
Откликаясь на наш поиск, Арсений из Минска шутит, что его 74-летняя мама всегда интересовалась политикой — из телевизора. Женщина тоже живет в столице и, по словам сына, смотрит новости по „РТР-Беларусь“, любит программы, которые ведут пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.
— Самая невероятная история, которую я услышал от своей мамы, — про обнаруженные биолаборатории в Украине, где американцы (ну как же без них) выращивали боевых комаров, — смеется Арсений. — Они должны были покусать армию России, и таким образом Украина при помощи Америки в этой войне бы победила. Только вот на мой вопрос, как этот комар будет отличать солдата РФ от солдата Украины, она ответить не смогла… Во всем остались виноваты „амерыканцы“, как всегда.
Клиент по работе еще одного белоруса, Марка, живет в России. Мужчине около 40 лет, он директор фирмы. Когда там объявили мобилизацию, между партнерами возник спор:
— Я спросил: „Ты действительно веришь, что погибло только 5900 солдат, как заявил Шойгу?“ (21 сентября 2022 года глава Минобороны России заявил, что с начала войны в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ. — Прим. ред.) Его ответ был такой: „Да, верю. У меня дядя полковник. Он говорит, что максимум в марте гибло по 10−20 человек, а сейчас один-два в день“.
Алексей как-то спорил с близкими, и те говорили, что у России „суперпрофессиональная“ армия, которая добивается „невероятных успехов на фронте“, поэтому „шансов у Украины нет“. Вот что говорили его родные из Могилева, им 45 и 55 лет, они работают на позициях разнорабочего и офисного сотрудника.
— Сначала, мол, бросили в дело старую технику: ее не жалко, но вот сейчас как пойдут в наступление оружием „аналогов нет“! И все закончится в считанные дни, — пересказал мужчина их фразы. — На просьбу рассказать об успехах и взятых населенных пунктах за последних полгода ответа не было. Как и на вопрос, почему в суперпрофессиональную армию набирают зэков по тюрьмам.
— Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области уже от другого человека я слышал, что „это все, естественно, это тактика, и техника, которую побросали россияне, не очень-то и нужна была, а Украина за два дня потеряла 17 000 человек“. Маловато нулей, конечно, но как есть, — иронизирует Алексей. — И конечно же, „в запасе все то же „аналогов нет“, и сейчас его как введут в бой!“ А, и еще Путин „перемалывает натовское вооружение и хохлов, а когда все в НАТО закончится, то как пройдут маршем! И до самого Львова“.
Мужчина вспоминает, что протесты в Беларуси его знакомая, пенсионерка 65 лет из райцентра в Могилевской области, называла проплаченными, а на минских заводах, по ее словам, были не работяги, а артисты из Купаловского. Были разговоры и о белорусской оппозиции:
— Говорили, что Тихановская пообещала, отобрать у всех квартиры, когда придет к власти, и сама это сказала. Про „150 джыпаў з пулемётамі“ (в эфире ОНТ заявляли, что в Минск должны были приехать 150 внедорожников с пулеметами и расправиться с Лукашенко. — Прим. ред.) и нападение на Беларусь с четырех позиций — тоже правда, да и „Польша давно уже на нашу территорию засматривается“.
Захват Гродно поляками, украденное Рождество, и, конечно, — мерзнущие европейцы
Минчанин Константин периодически общается с российскими таксистами из Смоленска, когда бывает там по делам. Они рассказывают ему невероятные вещи о Беларуси. Как и 75-летняя бывшая теща из Минска.
— Их картина мира выглядит так: в 2020 году в лесах Витебской области поляки сформировали дивизию террористов. И эта дивизия была вынуждена раствориться в Минске, потому что русские войска выехали на границу Витебской области. А еще поляки захватили Гродно и повесили флаг на исполкоме, но тоже бежали, испугавшись войск, — передает мужчина. По его словам, этого собеседники нахватались в передачах российского телевидения.
— Говорили, что „Азов“ готовился 25 февраля 2022 года взять Курск, Белгород, Ростов и Брянск. И их просто опередили. Узнали это, потому что у убитого „азовца“ нашли планшет с планами и показали его по телевизору. Это очень популярная версия у смоленских таксистов, — уточняет Константин. — На вопрос, как тысяча человек может взять четыре города, ответ у них есть: „Но карта-то у них была? Значит, факт!“ Так что „Россия просто защищается, а Лукашенко и Путин спасают весь мир от рабства и нищеты, потому что так им приказала Ванга“.
Еще, по словам минчанина, теща и попадавшиеся ему водители в Смоленске были уверены, что Россия не оставляла Херсон и не оставит. Хотя в город 11 ноября вошли украинские военные, а спустя еще три дня туда приезжал Зеленский.
— По их словам, русские из Херсона не уходили и не уйдут, иначе Россия ударит ядерными бомбами. Потому что „российская армия никогда в своей истории не отступала“, а по телевизору русские говорят, что ушли, „потому что не хотят жертв среди мирного населения“. Если пытаться добиться от них внятных аргументов [в доказательство], могут и побить! — шутит мужчина.
Владислав поделился, как прошла его недавняя поездка к родителям на Рождество в Ружаны и беседа с 49-летним отцом:
— Мы сидели и думали, почему мы празднуем 7 января, а католики 25 декабря. Папа промолчал, а потом стал доказывать, что „на Украине Рождество отменили и запретили православие“. Конечно, мы показали ему онлайн-трансляцию, но это не помогло.
А Ольга из Могилева стала очень мало общаться со своей 72-летней мамой, педагогом по профессии. Собеседница говорит, что из-за пропаганды не узнает близкого человека.
— Она утверждала, что в Европе мерзнут в квартирах, нет воды и люди обтираются бумагой или салфетками, — объясняет дочь и добавляет, что не помогают даже аргументы от ее внуков, которые находятся за границей. — Когда я показала ей видео, как [в ванной] купается ее правнук, она зло ответила: „Значит, скоро замёрзнут!!!“.
Марина работает в сфере услуг в Минске и тоже рассказала, как год назад „узнавала“ о жизни европейцев на работе от своего клиента.
— Абсолютно с виду адекватный, хорошо одетый, при деньгах человек. Когда обсуждали цены, все шло не в пользу Беларуси. И он начал нести полную ерунду про европейцев. Среди нее было абсолютно серьезное утверждение, что в их странах, когда ты родил ребенка, имеешь право до полутора лет решать, нужен он тебе или нет. И если по каким-то причинам понимаешь, что все-таки не нужен, ты можешь его… усыпить! Но только до полутора лет, потом уже все, нельзя, — с сарказмом пересказывает собеседница. — Я сначала думала, что он меня разыгрывает, что не может здоровый человек так думать. Нет, оказалось, что он так считает.
Умершие собаки в Ветке и кости российских детей в Украине
У Дениса есть знакомая в Ирландии — женщине 42 года, она россиянка с эстонскими корнями, работает парикмахером. По словам собеседника, она полностью верит российской пропаганде, „повторяет за ней слово в слово“. Например, считает, что украинцам будет лучше, если Россия захватит их страну, и говорит, что не против, если бы это же произошло и с Эстонией.
— Она верит в этническое оружие, которое убивает только русских. По ее словам, американцы создали его, чтоб уничтожить русских, и они готовы пожертвовать ради этого украинцами, которые близки к русским по генетике. Также, живя в Ирландии, она верит увиденному на тиктоке видео, что в Великобритании в школах раздают буклеты, якобы [детям] надо дружить с незнакомыми взрослыми, приглашать их домой. И нельзя называть их педофилами, чтоб те не обиделись.
О специальном оружии рассказывали и Виктории, которая живет в городе Ветка Гомельской области. Ее 50-летняя коллега-медработник утверждала, что от этого оружия пострадала ее семья.
— Она на работе нас всех уверяет, что у нее собаки подохли от украинского биологического оружия. Несколько собак подряд. В течение нескольких лет. Собаки домашние, но жили на улице. Лечили их народными средствами (стопарик водки), но не помогало. Вот такая история, — лаконично написала ветковчанка.
Мама Станислава живет в Московской области России, ей 64 года. В семье разные политические взгляды, но все стараются, чтобы это не влияло на отношения. Периодически мужчина все же говорит с мамой о войне — пытается „хоть как-то убедить, что все не так, как говорят по телевизору“. Недавно она рассказала сыну еще более жуткую „историю“ об Украине.
— К моему удивлению, по ТВ, видимо, даже уже не стесняются откровенную дичь пороть, а мама в это верит и мне буквально перечисляет всякую жесть. Как-то я спросил, не кажется ли нелогичным, что украинцы бомбят свои же города. Ответ был таким: „Ну конечно, они же нелюди. Ты знаешь, что у них в детских магазинах продаются кости русских детей, чтобы их дети с ними играли?“ Я ее пытался убедить, что это уже совсем какой-то неадекват, но бесполезно, — заключает Станислав.