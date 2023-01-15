Арестович заявил, что ракету, попавшую в дом в Днепре, сбила ПВО Украины, мэр Днепра раскритиковал его слова

„Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала“, — сказал Арестович.

Мэр Днепра Борис Филатов в ответ раскритиковал Арестовича и призвал Службу безопасности Украины и контрразведку отреагировать на высказывания советника офиса президента Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по дому в Днепре ударила ракета Х-22, а „в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет“. При этом, как отмечает „Политика страны“, украинские власти как минимум трижды — в мае, июне и июле — отчитывались о том, что сбивали такие ракеты.

В Воздушных силах отметили, что при применении ракет Х-22 с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

Арестович продолжил настаивать на своей версии. „Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан… Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии, вне зависимости от конкретного механизма ее наступления“, — написал Арестович в соцсетях.

14 января во время массированной ракетной атаки по территории Украины, одна из российских ракет разрушила часть жилого дома в Днепре. В результате атаки, по последним данным, погиб 21 человек, в том числе ребенок. 74 человека получили ранения, еще 37 жителей дома остаются пропавшими без вести. Среди пострадавших — четырнадцать детей. Экстренные службы Украины продолжают разбирать завалы на месте удара.