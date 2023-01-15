Число жертв вчерашнего ракетного удара по девятиэтажному дому в Днепре выросло до 21 человека, в городе объявлен траур

Еще 73 человека, в том числе 14 детей, пострадали, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Более 40 человек госпитализированы, четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 40 человек числятся пропавшими без вести. В городе объявлен трехдневный траур

„Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек“, — сказал Резниченко.

Из-за ракетного удара по жилому дому разрушены 72 квартиры, еще более 230 получили повреждения, заявил глава областной администрации. По его словам, пожарные продолжают тушить несколько очагов пожаров.

Днем 14 января Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом, в результате чего разрушены два подъезда со второго по девятый этажи.