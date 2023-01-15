„Это недостойно правового и демократического государства“. Что думают жители Кохтла-Ярве о демонтаже любимого памятника

Анна Рентик, член комиссии по образованию и культуре Городского Собрания, при разговоре по телефону расплакалась. Она говорит, что для нее это был удар. „Неожиданность для меня как для жителя, депутата, директора – нельзя было так делать, – рассказывает Рентик. – Я живу в Кохтла-Ярве с 15 лет. Каждый год 9 мая мы ходили к монументу как на большой праздник, там и батюшка службу проводил. Это же наша память. Я не видела своих дедушек, они погибли на войне. И я не знаю, как и где. И для меня это святое место. Никто точно не знает, как именно все здесь было во время войны. Зачем будоражить снова это прошлое? Мой муж – эстонец. Мои дети говорят на эстонском. Эстония сейчас моя Родина. Кому памятники мешают? Не понимаю“.