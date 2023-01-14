Повязанные Апокалипсисом. Как СССР и КНР замышляли захват планеты

Кроме того, в 1944 году Кремль принял решение о повторном вторжении в Восточый Туркестан, где местный царёк — ставленник советов Шэн Шицай — в 1941 году под шумок отскочил от „старшего брата“. Если в 1930-х годах посланцы Сталина душили малой кровью на чужой территории уйгурское движение за независимость, то в 1944 году, наоборот, поддержали тюркских мусльманских повстанцев в их борьбе за автономию — против „ренегата“ Шицая.

15 апреля 1945 года в беседе с вождём посол США в Китае Патрик Хэрли порадовал собеседника: „Китайские коммунистические войска лучше обучены и лучше сражаются, чем войска национального правительства“. В ответ на это Сталин похвалил единомышленников: „Это верно. Китайские коммунистические войска менее корруптированы (т. е. коррумпированны. - ред.), чем войска национального правительства“.

В ходе Второй мировой войны и сразу политика Сталина в Китае была двурушнической. Он поддерживал одновременно обоих злейших врагов — как Чан Кайши, так и Мао Цзедуна в их борьбе против Японии, но делал это крайне осторожно, чтобы не вызвать ответных мер Страны восходящего солнца прямо против СССР .

Предысторию этого события можно начать с того грозового лета, когда Вермахт спутал карты Сталину на западном направлении его экспансии. Тем не менее, даже в те недели кремлёвский горец думал не только об обороне. Историк Александр Панцов нашёл в особых папках Политбюро постановление 3 июля 1941 года: отпустить исполкому Коминтерна „один миллион американских долларов для оказания помощи ЦК компартии Китая“. И это в тот день, когда деспот обратился к задавленному им же народом с панически-слезливым обращением „Дорогие братья и сёстры...“.

Ключевой сделкой на пути к этому стал советско-китайский советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 14 февраля 1950 года. Сейчас из широких слоёв общественности мало кто вспоминает о нём, в отличие от, скажем, Пакта Молотова-Риббентропа. Хотя, его последствия, проявившееся, как и в случае со сговором Сталин-Гитлер, уже в том же самом календарном году, стали не менее кровавыми — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Что же касается замысла его автора, то мощь этого документа, пожалуй, должна была превышать совокупное значение двух сделок, открывших дорогу Второй Мировой войне в Европе и на Тихом океане — упомянутого пакта усатых тиранов плюс договора Молотова-Мацуока 1941 года.

Тем не менее, даже оказанная советская помощь стала решающей. Хрущёв вспоминал: „Мы решили оказать прямую помощь Мао Цзэдуну и Народно-освободительной армии в борьбе за государственную власть. В результате разгрома Японии ее Квантунская армия, сложив оружие, оставила нам огромное количество трофеев. Значительная их часть, особенно боевая техника, была передана китайским коммунистам. У нас имелась договоренность насчет этого оружия с союзниками в том смысле, что мы не имели права передавать его ни одной из воюющих в Китае группировок. Поэтому его надо было передать Мао так, чтобы не создалось впечатления, что мы нарушили обязательство. И вот мы его куда-то завозили, люди Мао якобы „похищали“ его и вооружали свою армию“. Добавим, что передача оружия шла несмотря на то, что с Чан Кайши Кремль только что подписал дружественно-союзное соглашение.

Поддержка СССР коммунистов в Китае в 1945-1948 годах была ограниченной — Кремль не хотел вызвать ответные меры США, что могло привести не только к скорой победе Чан Кайши, но и к последующему размещению в Поднебесной баз американских ВВС, нацеленных на военные заводы Сибири.

Но в целом, что Чан Кайши, что Мао спокойно смотрели на красных „зелёных человечков“ вокруг далёкого Урумчи, потому что были заняты борьбой друг с другом, и в этом вопросе оба зависели и от Кремля. 14 августа 1945 Сталин даже заключил с Гоминьданом договор о дружбе и союзе.

9 июля 1945 года премьер-министр Китя Сун Цзывень на личной аудиенции попросил вождя содействовать в прекращении беспорядков в Синьцзяне, на что Сталин отреагировал наглой насмешкой: „Что подразумевается под этой помощью — посылка войск?“ Собеседник, проглотив колкость, уточнил — остановить поставки боеприпасов, которые он дипломатично назвал „контрабандой“. Невозмутимый Сталин возразил, что вряд ли таковые осуществляются, и огрошил собеседника вопросом: „Не проникает ли это оружие из Индии?“, а потом вообще договорился до того, что „возможно, оружием торгуют сами китайские чиновники, ибо подобная торговля может дать хорошую прибыль“.

После ряда побед красных над войсками Гоминьдана в 1946-47 годах Сталин поверил в силу Мао, и 10 февраля 1948 года, согласно дневниковой записи Георгия Димитрова, рассказывал об этом лидерам болгарских и югославских коммунистов с определённой самокритичностью: „Я тоже сомневался, что китайцы будут иметь успех, и советовал им временно договориться с Чан Кайши (о перемирии. - А. Г.). Они формально согласились с нами, но на деле продолжали свою линию, продолжали мобилизовывать силы китайского народа. После этого открыто поставили вопрос: будем продолжать бороться, народ нас поддерживает. Мы сказали: хорошо, что вам нужно? Оказалось, что почва у них чрезвычайно благоприятна. Они оказались правы, мы оказались не правы“.

Поддержка Сталиным НОАК принимала всё более открытый характер, он подбадривал Мао, у которого тогда не было сколько-нибудь серьёзных ВВС и ПВО, перед лицом США. Весной 1949 года Вождь отправил телеграмму руководителю советских военных специалистов в Китае Ивану Ковалёву для передачи китайской стороне: „Война не выгодна империалистам. Кризис у них начался, они воевать не готовы. Атомной бомбой пугают, но мы её не боимся. Материальных условий для нападения, для развязывания войны нет“.

А вот к тому, чтобы развязать кровопролитие самому, Сталин прилагал все усилия. Историк Анатолий Торкунов опубликовал протокол его переговоров 5 марта 1949 года с Ким Ир Сеном и министром иностранных дел КНДР Пак Хен Еном. Основатель чучхе попросил старшего брата о содействии морским вооружением, на что получил больше ожидаемого: „Тов. Сталин говорит, что в этом можно оказать помощь, и что Корее нужно иметь военные самолёты (о которых Ким тогда как раз не просил. - А. Г.).

Тов. Сталин спрашивает, проникают ли они в южнокорейскую армию, имеют ли там своих людей.

Пак Хен Ен отвечает, что они проникают, но пока себя там не проявляют.

Тов. Сталин говорит, что это правильно что сейчас проявлять себя не нужно...“.