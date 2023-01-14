ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | „Главный вопрос - как обеспечить безопасность Эстонии“. Партия реформ утвердила избирательный список и предвыборную программу

„Партия реформ доказала, что мы держим Эстонию в надежных руках. Это означает, что в надежных руках безопасность и отношения с союзниками, благосостояние, экономика и предпринимательство, внешняя политика, здравоохранение и качественное образование. Страна, управляемая твердой рукой“, - сказала глава партии Кая Каллас, передает RusERR.

Глава программного комитета Март Вырклаэв добавил, что главный вопрос этих выборов - как обеспечить безопасность Эстонии. „Начавшаяся 24 февраля полномасштабная война России в Украине, является самым большим вызовом нашего времени, и именно поэтому мы уделили особое внимание безопасности в предвыборной программе“, - сказал он.

Вырклаэв добавил, что следующее правительство также должно уделить особое внимание реализации зеленой реформы, чтобы Эстония стала энергонезависимой, продолжить переход к эстонскоязычному образованию и развивать экономику Эстонии. „Партия реформ поддерживает восстановление единой системы подоходного налога, которая принесла успех Эстонии, где 700 евро в месяц будут освобождены от подоходного налога для всех. Мы считаем, что пенсии должны увеличиться на 400 евро за четыре года, а средняя пенсия должна быть освобождена от подоходного налога“, - сказал Вырклаэв.

С предвыборной программой Партии реформ можно ознакомиться на сайте партии.

Общий список Партии реформ можно посмотреть здесь:

Окружные списки партии смотрите здесь: