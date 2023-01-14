Полиция задержала в порту Таллинна пятерых граждан Румынии с сотнями инструментов, украденных в Финляндии

По словам секретаря Департамента полиции и пограничной охраны Финляндии Янека Педаски, в последние месяцы в Финляндии участились кражи на строительных площадках. По информации, полученной от финской полиции, украденные инструменты могут быть вывезены из страны.

„На основании собранной информации необходимо было проверить две машины, прибывшие в Эстонию на корабле вчера в 15:30. В общей сложности пять румынских граждан, знакомые друг с другом, ехали на двух автомобилях. Сотни инструментов, которые, как известно, были украдены в Финляндии, были найдены в одном из автомобилей,“ - сказал Педаск.

Ранее полиция арестовывала мужчин, совершивших преступления против собственности в различных странах Европы. Люди и инструменты будут по-прежнему рассматриваться в рамках сотрудничества между двумя странами.

„Мы тесно сотрудничаем с нашими северными соседями как здесь, так и по ту сторону Финского залива, и вчерашний случай — отличный пример функционирующего международного сотрудничества“, — сказал капитан полиции Педаск.

„В наши дни преступность не знает границ, и международное сотрудничество важно для того, чтобы лишить преступников чувства безнаказанности. У нас тесный обмен информацией с другими странами и особенно частое общение с нашими непосредственными соседями. Люди, совершившие преступления на эстонской стороне, не должны думать, что отсюда у них удобный проезд с награбленным. Не стоит хулиганить на нашем заднем дворе“.