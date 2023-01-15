Николай Артеменко: Публично выступать в поддержку россиян перед выборами — политическое самоубийство

„Наш центр в том числе и был создан для того, чтобы вести переговоры с депутатами от разных эстонских партий, — отметил Николай. — Мы пытаемся до всех донести одно и то же: далеко не все россияне поддерживают войну. А те, кто ее не поддерживает, находятся в опасности. Предоставление им убежища и возможность работать здесь — это шаг, как минимум, не лишенный смысла. Многие депутаты с нами согласны. Но я прекрасно понимаю, что весной грядут выборы, и публично выступать в поддержку тех или иных россиян будет для некоторых политическим самоубийством. Ситуация отчасти безвыходная, но как минимум заронить зерно и показать, что те русские, которые находятся в Эстонии, против войны, для нас важно“.