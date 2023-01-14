Женская сборная Эстонии по биатлону провела лучшие соревнования сезона

Женская сборная Норвегия (Каролине Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд) по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге (1:08:17.3).

Второе место заняла сборная Германия (Анна Вайдель, Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик) (+15.3). Третьими финишировали представительницы Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Доротея Вирер) (+33.5).

Сборную Эстонию, которую представляли: Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм, заняла восьмое место (+2:21.9).

Регина Эрмитс использовала три запасных патрона после двух кругов и передала эстафету Туули Томингаса, находясь на 11-м месте, уступив лидеру Франции 50 секунд. Томингас чисто отстрелял из положения лежа и переместила Эстонию на седьмое место (+1,18,8).

Сузан Кюльм пришлось брать два запасных патрона, и разрыв увеличился до полутора минут. Йоханна Талихярм допустила одну ошибку во время стрельбы лежа и заняла восьмое место (+2,28,4), на 14 секунд опередив финку Эрику Янкя и австрийку Лизу Терезу Хаузер на 16 секунд.

Талихярм финишировала на восьмом месте. Женская сборная Эстонии финишировали на восьмом месте в Рупольдинге и в прошлом году, до этого женская сборная Эстонии в последний раз занимала столь высокую позицию на этапе КМ в марте 1993 года.