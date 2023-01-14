Неделя скользких дорог принесла более десяти ДТП. Год назад была такая же погода, но аварий было в два раза меньше

В прошлом году в это же время было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами и шестью травмами. Погода тогда была такая же, как и сейчас: шел дождь и мокрый снег, а температура воздуха колебалась между несколькими градусами холода и тепла. Дороги так же были скользкими.

На этой неделе произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, чему способствовал голодед. Например, в четверг ДТП произошло в Рапла, где грузовик MAN с прицепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина, на скользкой дороге свернул на встречную полосу вправо и столкнулся со встречным легковым автомобилем Ford Focus, которым управляла 39-летняя женщина. 4-летнего мальчика, находившегося в „Форде“, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В четверг авария также произошла в городе Тори Пярнуского уезда, где 25-летняя женщина выбрала скорость движения, не соответствующую дорожным и погодным условиям. Она не справилась с управлением автомобилем Audi A4, который вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречной Škoda Octavia, за рулем которой находился 49-летний мужчина. Водитель Audi был доставлен в Пярнускую больницу.

В понедельник в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 60-летний мужчина управлял автомобилем Volkswagen Jetta и хотел повернуть налево, когда автомобиль BMW 330XD, которым управлял 35-летний мужчина, врезался в него его сзади. По словам водителя BMW, он заметил машину на дороге, но не смог остановиться из-за обледеневшей дороги. Скорая помощь доставила водителя Volkswagen в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что, хотя в настоящее время в Эстонии всюду плюсовая температура, на календаре все еще январь, и в дорожном движении необходимо применять зимние навыки вождения. Это означает своевременное планирование поездок, соблюдение осторожности и внимательности в пробках, соблюдение достаточной дистанции и, при необходимости, снижение скорости движения в соответствии с дорожными условиями.