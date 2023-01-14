Названа возможная причина взрыва на газопроводе в Литве

Мощный взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы в пятницу, 13 февраля, по-видимому, произошел по техническим причинам. Такую предварительную оценку произошедшего озвучил Нямунас Бикнюс, гендиректор предприятия Amber Grid - оператора газотранспортной системы страны, передает информагентство BNS.

По словам Бикнюса, первичный осмотр показал: скорее всего, причиной взрыва стал разошедшийся шов между трубами. Однако глава Amber Grid также подчеркнул, что расследование продолжается и окончательную оценку произошедшему можно будет дать только после его завершения.

Глава администрации Пасвальского района Повилас Бальчюнас также сказал журналистам, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить. „Я не думаю, что это какие-то преднамеренные действия, я думаю, что это несчастный случай“, - цитирует его слова литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Высота пламени достигала 50 метров

Высота пламени на месте взрыва вечером 13 февраля, по данным LRT, достигала 50 метров. По официальным данным, в результате аварии никто не пострадал. 80 жителей близлежащего села Валакеляй были оперативно эвакуированы, но смогли вскоре вернуться домой после того, как в районе полуночи пожар был потушен.

Рейнсалу: пока нет информации о том, что это была диверсия

Как передает RusERR, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в субботу, что пока нет информации о том, что пятничный взрыв на газопроводе в Литве был вызван диверсией.

„Я общался с министром иностранных дел Литвы по поводу взрыва на литовском газопроводе. Информации о том, что это была диверсия, нет, как и нет никаких обстоятельств, указывающих на это“, - заявил Рейнсалу в социальных сетях.

Он отметил, что расследование продолжается, и причина взрыва должна быть выяснена в ближайшее время.

Рейнсалу добавил, что подача газа в Латвию восстановлена, но повреждение самого газопровода устранят в течение нескольких дней.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут также заявила, что пока нет оснований подозревать диверсию во взрыве на литовском газопроводе, хотя точную причину установит следствие.