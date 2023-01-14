В Таллинне произошло ДТП с участием пьяного водителя без прав: трех человек доставили в больницу

Вчера в 17:54 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Татари, где 40-летняя женщина на автомобиле Škoda Scala совершила поворот налево и машина столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Škoda Yeti, которым управлял 30-летний мужчина без прав соответствующей категории и с признаками алкогольного опьянения. Водителя Škoda Yeti и находившегося в машине 27-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя Škoda Scala - в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.