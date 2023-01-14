ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Ратас на съезде центристов: нужно бороться за доходы людей и конкурентоспособность предприятий

Нужно бороться за доходы людей и конкурентоспособность предприятий, однако сейчас, к сожалению, все пущено на самотек, подчеркнул председатель Центристской партии Юри Ратас на собрании совета уполномоченных в субботу.

„Именно доходы людей и конкурентоспособность предприятий станут основными темами этих выборов. Правительство дало населению множество различных советов – утеплять окна, закрывать предприятия и в общем как-то справляться самим. У меня одно пожелание к премьер-министру и правительству – посмотрите, что происходит в стране сегодня“, - сказал Ратас.

По словам Ратаса, много энергии правительство тратит на склоки между собой, а не на решение существующих проблем, поэтому люди оказались забыты. „Я много слышал о правительственных крышевых деньгах, распределении должностей, неразберихе с газовым терминалом и пр. Однако уже давно необходимо было начинать обсуждать, какие меры необходимо принять в ситуации, когда предприятия закрываются, цены на продукты бьют рекорды, а продукция местных производителей остается нераспроданной, так как она значительно дороже импортной“, - сказал Ратас.

„Это происходит не потому, что мы слабее, а потому, что другие государства эффективно поддерживают своих производителей. Да, госбюджет – это деньги налогоплательщиков, однако за ними стоят предприятия. Если предприятия будут закрываться, то и возможности госбюджета станут скуднее. Почти каждый день мы узнаем из новостей о банкротстве того или иного предприятия, о массовых сокращениях. Безработица растет, однако вместо того, чтобы работать с причинами проблем, правительство лишь говорит об их последствиях“, - сказал Ратас.