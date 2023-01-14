Жертвы от 4 до 82 лет: каковы масштабы сексуального насилия и издевательств россиян в Украине?

Сотни, а после деоккупации всей Украины будут тысячи. К примеру, в Херсоне люди рассказывают про пережитые пытки , но опускают о сексуальном насилии. Так поступали некоторые герои (мужчины) моих статей, которые не были готовы открыто признаться в случившемся.

К сожалению, до недавнего времени с пострадавшими от сексуального насилия открыто общались журналисты и не соблюдали конфиденциальности, могли даже показать лицо. Все эти факторы привели к тому, что пострадавшие уходят в тень, даже если работают с психологом, тот не может заставить написать заявление в полицию. Поэтому сейчас фиксировать такие случаи сложно, но в течение следующих лет количество вырастет.

На данный момент задокументировано 155 случаев, но цифры меняются постоянно, ежедневно могут всплывать новые факты. Думаю, их уже больше. В приватных разговорах на деоккупированных территориях мне рассказывали, что несмотря на инциденты с насилием люди пока не обращаются в правоохранительные органы. Поскольку это сложная тема, ведущая к стигматизации и виктимизации. До сих пор людей, которые прошли через сексуальное насилие, осуждают в их сёлах, могут за спиной рассказывать, что „она сама виновата, сама пошла“. Пережившие насилие также опасаются столкнуться с осуждением, могут сталкиваться с собственным стыдом, подолгу находиться в травме при этом страшатся рассказать о произошедшем.

После освобождения Бучи, Бородянки и других оккупированных территорий Киевской области были озвучены первые факты насилия, работали правоохранительные органы. Даже российские ресурсы писали об изнасилованных женщинах в Буче. Одно из оружий врага – сексуальное насилие не зависимо от гендера. Хотя сексуальные насилие в Донецкой области происходило еще в 2014-2015 годах, просто об этом никто не говорил на публику и случаев было меньше.

Людей, которые пережили насилие (женщин, мужчин, детей) не стоит называть жертвами. Иногда они при слове „жертва“ отказываются от коммуникации. Эту ошибку совершают журналисты, некоторые психологи, тем более правоохранители, так как не имеют достаточно опыта, ведь тема насилия до войны не была такой массовой в украинском обществе.

Когда вы лично впервые столкнулись с пострадавшими от насилия? Что происходило на оккупированных территориях?

Когда приезжала волонтером в Харьковскую область, то узнала о пострадавших двенадцатилетних девочках, которых насиловали российские военные. Правоохранительные органы знают об этих случаях, я сразу после возвращения передала информацию в соответствующий департамент Офиса генерального прокурора в Украине. Сложность тут в том, что одна из этих девочек потом забеременела от российского солдата. И она, к сожалению, отказалась от психологической реабилитации, отказалась уехать оттуда. Там странная история: местные рассказывали, что этих девочек родители приводили к солдатам российской армии в школу, где находился их штаб. В первый раз отдали детей за еду, за гуманитарную помощь, но затем насилие продолжалось систематически.

Я сейчас прохожу очередное обучение у израильских психологов, психотерапевтов, где подробно обсуждаются все сопутствующие проблемы. К примеру, со стороны может выглядеть, что женщина идет якобы сама к насильнику, но никто не знает, какие методы давления или психологического запугивания были к ней применены.



Оттого чаще всего такие случаи происходят при помощи силы или подавления воли. В Херсонской области было много пыточных, где женщин и мужчин насиловали, в том числе посторонними предметами.

Можно рассказать случай о том, как происходили насильственные действия по отношению к украинкам?

В Херсоне я познакомилась с Оксаной, вдовой военнослужащего, которая прошла страшнейшие пытки. Ее история до сих пор у меня в сердце и вряд ли я когда-нибудь смогу такое забыть. Муж Оксаны погиб 24 февраля на Антоновском мосту.