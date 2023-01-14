За рубежом
14.01.2023, 11:26

Киев подвергся новой ракетной атаке. В областях Украины повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

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Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
ФОТО: Roman Hrytsyna | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

В Киеве утром 14 января была объявлена воздушная тревога. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетном ударе по объектам критической инфраструктуры столицы, пишет „Медуза“.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе города обломки ракеты упали на нежилую территорию. По данным киевской городской военной администрации, в результате обстрела города зафиксировано попадание в объект инфраструктуры (критических разрушений нет), обломками ракет повреждены два автомобиля, складское помещение и крыша гаража. По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее 14 января о взрывах сообщили в Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. В Очакове и Киевской области произошли пожары на объектах инфраструктуры; помимо этого, в Киевской области повреждены 18 частных домов. Мэр Харькова подтвердил обстрел города; глава областной администрации предупредил о возможных отключениях света.

Руководитель Черкасской области заявил, что в течение дня возможны новые ракетные удары.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.

Согласно телеграм-каналам мэра Киева Виталия Кличко и киевской городской военной администрации, в предыдущий раз ракетная атака на город была осуществлена в ночь на 2 января; тогда сообщалось о работе ПВО, информации о повреждениях в результате атаки не было.

Предыдущий массированный ракетный обстрел, в результате которого в Киеве были жертвы, прошел 31 декабря. Погибли два человека, еще 20 — в том числе журналист из Японии — получили ранения. Была разрушена гостиница, в здании дворца „Украина“ (самой большой концертной площадки страны) выбило стекла.

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