ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Лаури Ляэнеметс на съезде партии: социал-демократы сдерживают радикальных капиталистов и прокремлевских фанатиков(3)
Съезд Социал-демократической партии начался в субботу в 11 часов в концертном зале Йыхви. Социал-демократы собрались, чтобы утвердить предвыборную программу партии, общий список кандидатов и начнут избирательную кампанию под лозунгом „Toimetulek on julgeolek!“. На русском языке лозунг звучит „Благосостояние = безопасность“.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня в Йыхви съезде партии отметил в своей речи, что социал-демократы являются в политике Эстонии перегородкой между радикальными капиталистами с одной стороны и прокремлевскими фанатиками с другой стороны.
„Поклонники невидимой руки не хотят и не могут решить ими же созданные проблемы, что в свою очередь еще больше подстегивает сторонников жесткой руки и создает благодатную почву для агрессивного авторитаризма. Партия реформ не может противостоять EKRE, поскольку EKRE – не причина, а следствие проблем, возникших из-за экономической политики правых сил. 60 000 борющихся с нищетой семей. Цены на недвижимость, которые уже десять лет растут у нас быстрее, чем в остальной Европе. Углубляющееся неравенство и всё более дорогая продовольственная корзина. Это всего лишь несколько примеров“, – сказал он.
По словам Ляэнеметса, нельзя позволить самой агрессивной в Европе инфляции уничтожить доходы семей Эстонии и разорить местные предприятия.
„Если растут цены, должны расти и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия. Потому что это справедливо“, – сказал он.
Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что на предстоящих выборах судьба Эстонии будет определена по меньшей мере на следующие десять лет.
„Наша главная задача на ближайшие годы – сохранить единство Эстонии и общества. Роль социал-демократов – сделать так, чтобы никто не ощущал безысходность, это подрывает веру в свое государство. И именно потому, что сейчас военное время, мы должны активнее чем когда бы то ни было раньше защищать семьи и предприятия“, – сказал он.
По словам председателя партии, безопасность – это намного больше, чем оружие и боеприпасы. „У общества, которое становится всё более бедным и расколотым, нет никакой надежды выжить во время войны. Только благосостояние каждого жителя обеспечит безопасность Эстонии“, – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Для увеличения благосостояния людей социал-демократы хотят повысить минимальную зарплату до 1 200 евро в месяц, а также поднять не облагаемый налогом минимум.
„Так мы будем бороться с бедностью, существенно сократим разницу в зарплатах женщин и мужчин, а также уменьшим региональное неравенство. На самом деле, согласно поставленной Европейским парламентом цели, минимальная зарплата уже сегодня должна была бы быть в Эстонии 900 евро. К сожалению, несмотря на усилия профсоюзов, она до сих пор всего 725 евро“, – отметил Ляэнеметс.
Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости до 1 200 евро и ввести так называемую минимальную пенсию, которая не может быть ниже 400 евро. Для того, чтобы люди могли свободно выбирать себе рабочее место, молодежь не покидала свои дома и предпринимательство развивалось, нужны жилые площади по доступной цене и по всей Эстонии. Социал-демократы в качестве решения видят строительство 5 000 новых арендных квартир, а также создание в регионах и небольших городах 15 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест.