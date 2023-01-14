ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Лаури Ляэнеметс на съезде партии: социал-демократы сдерживают радикальных капиталистов и прокремлевских фанатиков

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня в Йыхви съезде партии отметил в своей речи, что социал-демократы являются в политике Эстонии перегородкой между радикальными капиталистами с одной стороны и прокремлевскими фанатиками с другой стороны.

„Поклонники невидимой руки не хотят и не могут решить ими же созданные проблемы, что в свою очередь еще больше подстегивает сторонников жесткой руки и создает благодатную почву для агрессивного авторитаризма. Партия реформ не может противостоять EKRE, поскольку EKRE – не причина, а следствие проблем, возникших из-за экономической политики правых сил. 60 000 борющихся с нищетой семей. Цены на недвижимость, которые уже десять лет растут у нас быстрее, чем в остальной Европе. Углубляющееся неравенство и всё более дорогая продовольственная корзина. Это всего лишь несколько примеров“, – сказал он.

По словам Ляэнеметса, нельзя позволить самой агрессивной в Европе инфляции уничтожить доходы семей Эстонии и разорить местные предприятия.

„Если растут цены, должны расти и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия. Потому что это справедливо“, – сказал он.

Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что на предстоящих выборах судьба Эстонии будет определена по меньшей мере на следующие десять лет.

„Наша главная задача на ближайшие годы – сохранить единство Эстонии и общества. Роль социал-демократов – сделать так, чтобы никто не ощущал безысходность, это подрывает веру в свое государство. И именно потому, что сейчас военное время, мы должны активнее чем когда бы то ни было раньше защищать семьи и предприятия“, – сказал он.

По словам председателя партии, безопасность – это намного больше, чем оружие и боеприпасы. „У общества, которое становится всё более бедным и расколотым, нет никакой надежды выжить во время войны. Только благосостояние каждого жителя обеспечит безопасность Эстонии“, – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.