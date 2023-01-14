В министерстве поясняют, как на заправках будет отображаться цена топлива за 100 километров

Несколько дней назад было обнародовано новое решение, которое предусматривает, что на заправочных станциях помимо прочего будет отображаться, сколько стоит проехать 100 километров с дизельным или бензиновым двигателем, а так же с альтернативным топливом.

„Подчеркнем, что на заправках сохранится прежний метод отображения цен. На таблицах по-прежнему будет отображаться цена литра топлива. На некоторых АЗС обязанность отображать цены по новому образцу возникает параллельно с информированием потребителей. Например, рядом с кассой, над окном и т. д.“, — прокомментировала изменение Анастасия Москвичева, главный специалист отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций.