ФОТО | Новый тренер „Левадии“ дебютировал с ничьей против нарвского „Транса“

Во время Зимнего турнира, который продлится до 19 февраля, турнирная таблица вестись не будет, поэтому не будет определяться и абсолютный победитель турнира, но в то же время можно будет понаблюдать за подготовкой команд к сезону и за новыми игроками. В составе „Левадии“ на поле вышли: украинец Илья Марковский, бразилец Хейторо Мариньо дос Сантос, Майкл Шённинг-Ларсен, который в прошлом сезоне представлял „Курессааре“, и Вук Латинович, сербский защитник американского происхождения.

В составе нарвского „Транса“ на поле вышел 24-летний центральный защитник Бальша Банович, бывшей игрок молодежной сборной Черногории и украинский нападающий Игорь Карпенко, которые приехали в „Транс“ на просмотр. В то же время оба клуба готовятся к новому сезону под руководством нового главного тренера: „Транс“ тренирует легенда сборной Эстонии Сергей Терехов, а „Левадию“ — испанец Курро Торрес.

Рисунок игры и ход матча соответствовали экспериментальным составам команд, которые играли активно, но в силу плохой сыгранности часто ошибались. В конце матча на поле вышли совсем молодые игроки, которые и забили единственные голы в матче. На 76-й минуте „Транс“ вышел вперед, благодаря голу 16-летнего Егора Коробова, а 20-летний Никита Дронов через четыре минуты счет сравнял.