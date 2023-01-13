Десятый пакет ЕС: Польша и Литва хотят подвергнуть санкциям ядерный сектор России

Как отмечает Reuters, Украина уже призывала Евросоюз подвергнуть санкциям компанию „Росатом“, но эта инициатива до сих пор блокировалась, в частности Венгрией. Польша и Литва также предложили запретить больше „российских пропагандистских СМИ“ и исключить больше российских банков из международной платежной системы SWIFT.

Санкции против Беларуси

Варшава и Вильнюс также выступают за введение ограничений против Беларуси, с помощью которой, по словам собеседников агентства, России удается обходить некоторые европейские санкции. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что ЕС введет новые санкции против Беларуси за помощь России в войне против Украины.

Европейские дипломаты сообщили, что Евросоюз вновь попытается положить конец торговле алмазами между Бельгией и Россией и расширить запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В настоящее время в санкционный список ЕС внесены около 1300 человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону, напоминает DW.