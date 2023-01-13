ФОТО | В Литве взорвался газопровод: взвился огненный столб в 50 м высотой, людей эвакуируют

По данным Департамента полиции, на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей. Место происшествия охраняет полиция.

Очевидцы рассказали, что недалеко от места происшествия находится автосервис, а воздух прогрелся до 20 градусов. Большое пламя видно даже из соседней деревни. Причина аварии пока неизвестна.

Представитель полиции Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что перекрыта дорога около деревни Валакеляй (дорога Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис). Машины направляют по гравийной дороге. Жилых домов в радиусе 800 м от места происшествия нет. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Мэр района Г.Гегужинскас сказал, что на место происшествия выехал глава администрации Повилас Балчюнас. Муниципалитет готов предоставить временное убежище местным жителям, если в этом будет необходимость. Что конкретно будет предпринято, станет известно позже, когда Балчюнас сообщит о ситуации на месте.

По последним данным, принято решение об эвакуации жителей близлежащей деревни.

Компания Amber Grid распространила сообщение о том, что в пятницу около 17 ч. на магистральном газопроводе в Пасвальском районе произошел взрыв.

„В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу“, - сказано в сообщении.

„Сожалеем в связи с этим инцидентом. Мы немедленно предприняли все необходимые меры, чтобы выяснить причину инцидента и обеспечить поставки газа потребителям. Сейчас усилия наших служб направлены на обеспечение безопасности. О сложившейся ситуации информированы представители правительства, Energijos skirstymo operatorius (ESO) и службы Пасвалиса. Подробности сообщим как только получим больше информации“, - сказал гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.