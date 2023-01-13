Национальный театр оперы и балета Литвы убрал из репертуара произведения русских композиторов

10, 11 и 14 февраля вместо „Ромео и Джульетты“ Сергея Прокофьева зрителям предлагают посмотреть балет „Барбора Радвилайте“. „Весну священную“ Игоря Стравинского в репертуаре заменит балет „Процесс“, спектакли состоятся 23, 24 и 25 февраля. Приобретенные ранее билеты на эти даты останутся действительными.

„Оба балета — известные произведения национальной сцены. Балет Анжелики Холиной „Барбора Радвилайте“ успешно собирает полные залы уже 12-й сезон, билеты на него купить нелегко“, — говорится в заявлении театра. „Процесс“ был представлен публике в декабре 2017 года и отмечен рядом наград.

Объясняя изменения в репертуаре, представительница театра Юргита Скетите-Норвайшене сослалась на рекомендацию Министерства культуры Литвы и просьбу министра культуры Украины Александра Ткаченко к мировой культурной общественности. „Литовский национальный театр оперы и балета решил временно, до окончания войны в Украине, воздержаться от публичных показов произведений русских авторов, поскольку в России культура тесно связана с агрессивной политикой этой страны“, — заявила она.

Скетите-Норвайшене также принесла извинения зрителям, которые покупали билеты на другие спектакли, и выразила надежду на понимание с их стороны.