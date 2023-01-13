Военная разведка Эстонии оценила назначение нового командующего российскими войсками в Украине

„Командующим объединенной групировкой назначили начальника Генерального штаба вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, а его заместителями командующего военно-космическими силами (ВКС) генерала армии Сергея Суровикина (командовал объединенными силами с октября прошлого года), начальника сухопутных сил генерала армии Олега Салюкова и заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.

Однако эти изменения не обязательно означают, что прежний командир генерал Суровикин не справился с управлением войсками. Под его руководством российские войска вышли из Херсона, а линия фронта была стабилизирована.

Назначение самого высокопоставленного офицера ВС РФ на пост командующего объединенной группировкой говорит о повышении ставок и решимости Путина в достижении своих целей. Должность начальника Генштаба позволяет задействовать генералу Герасимову любые ресурсы ВС РФ. Одной из целей 2023 года является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На этой неделе ВС РФ сосредоточили усилия на штурме Соледара с целью охвата гарнизона Бахмута с севера с дальнейшим перезанием линий снабжения украинских сил. Бахмут, Северск, Славянск и Краматорск являются важными узлами коммуникаций, захват которых необходим для достижения контроля над севером Донецкой области.

Судя по всему, ВС РФ контролируют большую часть Соледара. Российские войска стремятся выйти на линию Северск – Соледар – Бахмут для продолжения наступления на Краматорск и Славянск. Вдобавок к этому ВС РФ продолжают артиллерийские обстрелы. И хотя интенсивность огневых налетов по сравнению с прежними месяцами снизилась, россияне ведут огонь по всей линии фронта“, - говорится в оперативной сводке Разведывательного центра Сил обороны.