ЧП и криминал
13.01.2023, 17:13

Полиция просит помощи в поисках: пропал мужчина, дверь его квартиры осталась открытой

 
Вахур
Вахур
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 52-летнего Вахура, которого последний раз видели 8 января.

Вахура последний раз видели в Валга в его квартире на улице Уус. После чего он почти неделю дома не появлялся. Покидая квартиру, он не запер дверь, что для него нетипично. К тому же он никогда раньше на такое длительное время не уходил из дома.

Обычно мужчина передвигается между Валга и Валка, но нельзя исключать и другие регионы.

Всех, кто видел Вахура после 8 января полиция просит позвонить по номеру 112.

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