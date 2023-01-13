13.01.2023, 17:13
Полиция просит помощи в поисках: пропал мужчина, дверь его квартиры осталась открытой
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 52-летнего Вахура, которого последний раз видели 8 января.
Вахура последний раз видели в Валга в его квартире на улице Уус. После чего он почти неделю дома не появлялся. Покидая квартиру, он не запер дверь, что для него нетипично. К тому же он никогда раньше на такое длительное время не уходил из дома.
Обычно мужчина передвигается между Валга и Валка, но нельзя исключать и другие регионы.
Всех, кто видел Вахура после 8 января полиция просит позвонить по номеру 112.