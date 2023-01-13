Продавцы электроэнергии при расторжении клиентом договора могут требовать уплаты штрафа только при определенных условиях

Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе пояснила, что до 30 сентября 2023 года продавец электроэнергии не может требовать от бытового потребителя при переходе на универсальную услугу электроснабжения договорного штрафа при досрочном прекращении имеющегося договора. В случае, если предусматривающий штраф договор подписан до 23 сентября 2022 года.

„Для коммерческих потребителей это не действует: если у них до перехода на универсальную услугу был подписан фиксированный договор, предусматривающий за досрочное расторжение штраф, они должны будут его заплатить“, - добавила Лаубе. Размер штрафа прописан в договоре между клиентом и продавцом электроэнергии. Но при переходе с универсальной услуги назад к другим пакетам требовать уплаты штрафа нельзя.