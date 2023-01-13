13.01.2023, 21:08
Продавцы электроэнергии при расторжении клиентом договора могут требовать уплаты штрафа только при определенных условиях
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
С бытового потребителя до сентября нельзя требовать уплаты договорного штрафа при переходе на универсальную услугу электроснабжения, если договор был подписан до 23 сентября прошлого года, пишет Ärileht.
Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе пояснила, что до 30 сентября 2023 года продавец электроэнергии не может требовать от бытового потребителя при переходе на универсальную услугу электроснабжения договорного штрафа при досрочном прекращении имеющегося договора. В случае, если предусматривающий штраф договор подписан до 23 сентября 2022 года.