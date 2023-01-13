Спасательный департамент был вынужден покинуть человек, поддерживающий нападение России на Украину

По сообщению Спасательного департамента, работник поддержал в социальной сети войну России против Украины. „В отношении работника было проведено дисциплинарное расследование, его освободили от должности“, - сказал советник Спасательного департамент Сильвер Куузик, уточнив, что Спасательный департамент не проверяет в социальных сетях сообщения в аккаунтах своих работников, но реагирует, если поступает информация о том, что кто-то из коллег не разделяет ценности, которыми руководствуется ведомство.