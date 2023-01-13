Футбол
13.01.2023, 12:25

Рубашки за €900 (как у Месси на Новый год) раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

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ФОТО: BERTRAND GUAY | Scanpix

Лионель Месси вызвал немалый ажиотаж своим новогодним нарядом. Нападающий сборной Аргентины и „Пари Сен-Жермен“ опубликовал фото, на котором он запечатлён в рубашке известного бренда Gucci. Рубашка пошита из атласной ткани, она сочетает в себе тёмно-зелёный и оранжевый цвета и выглядит весьма нестандартно, особенно в качестве наряда на Новый год.

Множество пользователей в соцсетях раскритиковали Месси за отсутствие вкуса, остальные подписчики наоборот восхищались нарядом аргентинца. Благодаря футболисту эта рубашка стала настолько хайповой, что в интернет-магазине Gucci весь её ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси. Стоимость такой рубашки составляла чуть менее € 900.

Напомним, совсем недавно Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Источник - Чемпионат

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