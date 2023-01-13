Рубашки за €900 (как у Месси на Новый год) раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

Лионель Месси вызвал немалый ажиотаж своим новогодним нарядом. Нападающий сборной Аргентины и „Пари Сен-Жермен“ опубликовал фото, на котором он запечатлён в рубашке известного бренда Gucci. Рубашка пошита из атласной ткани, она сочетает в себе тёмно-зелёный и оранжевый цвета и выглядит весьма нестандартно, особенно в качестве наряда на Новый год.