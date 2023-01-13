За рубежом
13.01.2023, 11:45

Министр обороны Алексей Резников: Украина „де-факто“ уже стала членом НАТО

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Oleksi Reznikov
Oleksi Reznikov
ФОТО: SERGEI SUPINSKY | AFP

Украина де-факто уже стала членом Североатлантического альянса, хотя де-юре пока не вступила в него. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью „Би-би-си“, передает „Медуза“.

„Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. <…> Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре“, — сказал Резников.

Он не согласился с предположением, что его заявление вызовет недовольство не только в России, но и среди стран НАТО, которые подчеркивают, что альянс не является участником российско-украинского конфликта. „Почему [мои слова] неоднозначны? Это правда. Это факт“, — заявил Резников.

Он также выразил уверенность, что Украина получит от Запада танки, боевые самолеты и дальнобойные ракетные установки, потому что западные страны стали менять отношение к поставкам вооружений ВСУ.

Помимо этого, министр обороны Украины анонсировал активизацию военных действий весной. „Мы понимаем, что они будут готовы к [наступлению], и, конечно же, мы должны быть готовы к [наступлению]“, — сказал Резников.

Однако он отверг предположение о том, что российская армия снова будет наступать с территории Беларуси, пояснив, что для подготовки такой операции нужны время и ресурсы, которых, по его словам, у российской армии сейчас нет.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия якобы собирается предпринять новое наступление в Украине в первые месяцы 2023 года. При этом, по словам начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, свое наступление планирует и украинская сторона.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующего вторжением в Украину — вместо генерала Сергея Суровикина им стал глава Генштаба Валерий Герасимов (Суровикина перевели в его заместители). Перестановку официально объяснили „расширением масштаба решаемых задач“.

В начале января стало известно, что некоторые западные страны готовы поставить Украине танки, которые она просила с самом начала полномасштабной войны. В частности, об этом намерении заявили Польша и Великобритания. БМП, называемые легкими танками, Украина также получит от Франции и США.

Сейчас самые активные боевые действия идут в районе города Соледар в Донецкой области. Предположительно, за последние дни российские войска сумели захватить его практически полностью, хотя, по утверждениям украинской стороны, бои за город продолжаются.

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