Спортсмены, сбежавшие из СССР: одесская выдумка с икрой, похищение КГБ и шантаж бабушкой

В 1979 году во время гастролей в Швейцарии звезды советского спорта 1960-х и 70-х годов решили не возвращаться на родину и попросили убежище в стране часов и банков. Как позже признавались спортсмены, им просто нужен был лед и возможность кататься, но власти СССР отказывались везти их на третью Олимпиаду, опасаясь побега. Хотя тогда чемпионы об этом еще не задумывались.

Они просто хотели продолжать кататься... Через три года после скандала с Корчным статус врагов народа получили и двукратные олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию и кумиры Союза Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

Шахматист умер на 86-м году жизни, являясь старейшим играющим гроссмейстером в мире: „Я просто хотел играть в шахматы. И бежал из Союза, потому что карьере угрожала опасность. Не я первый начал, это советские власти втянули меня в войну. Можно считать так: борясь против СССР, я боролся за себя“.

Родным Корчного, которые вынуждены были остаться жить в Союзе, власти ставили палки в колеса. Особенно много проблем было у сына, который смог уехать к отцу в Швейцарию уже после развала СССР.

Конечно, в Союзе разгорелся огромный скандал. Корчного лишили звания заслуженного мастера спорта СССР и запретили упоминать в местных СМИ. Советские шахматисты отказывались участвовать в турнирах, где под флагом Швейцарии играл Виктор Львович.

Как вспоминал Корчной, ему предложили сменить гражданство еще в 1966 году на шахматном турнире в Германии. Но тогда мужчина отказался, о чем впоследствии жалел, считая, что потратил зря 10 лет жизни. Но все-таки решился в 1976 году, когда шахматиста уверили, что за ним сохранятся все его звания и возможность выступать.

Как и сегодня Россию, одними из первых СССР начали оставлять шахматисты. Побег многократного чемпиона Советского Союза Виктора Корчного в 1976 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. После турнира в Амстердаме 47-летний шахматист отказался возвращаться в СССР, обвиняя Союз в политическом давлении.

Сергею на тот момент было всего 17, по закону он не мог просить политическое убежище. Но, видимо, нашел какие-то пути остаться за океаном, если советские службы решили давить на него с помощью бабушки. Сергею передали магнитофонную запись, в которой его бабушка плакала и просила внука не бросать ее одну. Парень не выдержал и после 21 дня „эмиграции“ вернулся в СССР. Естественно, на его спортивной карьере поставили крест, сделав невыездным. Да и местная пресса постаралась. Против „предателя“ ополчились даже бывшие фанаты, ранее сходившие с ума по симпатичному блондину.

Тогда как советский представитель объяснил демарш атлета психологическим состояние и профессиональными неудачами. Мол, он не оправдал надежд сборной, заняв на ОИ 9-е место, потерял возможность участвовать в соревнованиях в США и решил остаться в Канаде.

Но если давление на опытных спортсменов не срабатывало, то против молодежи применяли самые низкие приемы. Например, чемпиона СССР по прыжкам в воду 17-летнего Сергея Немцанова разжалобила бабушка. Парень решил остаться за границей во время Олимпиады-1976 в Монреале. Газеты писали, что Немцанов бежал из Союза из-за любви к американской спортсменке Кэрол Линднер.

„Особенно досталось моей сестре и ее мужу. Он работал в Госбанке и был главным инженером какого-то отдела – его ставку сразу снизили до половины. Для семьи это было очень тяжело“, – вспоминала Белоусова.

„Ностальгией не страдали никогда. Мы не живем как собачка, привыкшая к своей будке“, – признавались фигуристы. Их только расстраивали расправы СССР над родными.

Затем прославленных фигуристов отчислили из сборной, а в балете на льду, где они были солистами, пару начали притеснять из-за возраста. На момент побега Протопопову было уже 47, а Белоусовой – 44. „В балете на льду я чувствовала себя подавленной, униженной. Мне все время тыкали, все время придавливали“, – признавалась Людмила. В Швейцарии Людмилу и Олега приняли очень хорошо. Одни готовы были предоставить крышу, другие – лед. Даже когда обоим было за 60, они попытались отобраться на Олимпиаду-1998-м. И не сильно расстроились, что не прошли квалификацию, ведь продолжали выходить на лед даже в 70-летнем возрасте, тренируясь по 5 часов в день.

В 1990 году, незадолго до развала Советского Союза, в США решили остаться сразу четверо советских фигуристов – Вероника Першина и Игорь Шпильбанд, а также Елена Крыканова и Игорь Сур. При этом, по признанию Шпильбанда, он изначально не планировал побег, а лишь помогал друзьям. Но когда будущий наставник выносил из отеля сумку Сура, его заметили.

„Если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то остался бы в Западной Германии. Я три месяца ходил в КГБ как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу“, – жаловался гребец.

Позже в своем интервью Чесюнас признался, что вернулся из Западной Германии после того, как там его нашли советские власти и грозили ссылкой за дезертирство. И очень жалел, что не остался в Германии.

В свою очередь советские СМИ по указке сверху трубили, что гребец вовсе и не собирался бежать из СССР, а „попал в сомнительную компанию“. В общем, бес попутал, с кем не бывает. Но затем осознал свою ошибку и вернулся добровольно домой. И работал тренером в Литве вплоть до развала Союза.

В 1979 году спортсмен выехал в немецкий Дуйсбург и попросил политического убежища в ФРГ. А дальнейшее развитие событий могло стать сюжетом для боевика. Ведь, как утверждает ряд источников, Чесюнас был похищен и переправлен назад на родину в результате подготовленной операции КГБ. На версии с похищением спецслужбами настаивала и немецкая сторона.

Попытка побега из СССР олимпийского чемпиона 1972 года в гребле на каноэ Владаса Чесюнаса превратилась в настоящую шпионскую историю. При этом он решился оставить родную Литву уже после завершения спортивной, когда перебрался на тренерский пост.

Немцанову дали выступить на домашней Олимпиаде-1980, где он стал седьмым и сразу же ушел из спорта. Сергей открыл автомастерскую. Говорили, что у него начались проблемы с алкоголем. Но он сумел побороть зависимость и осуществить свою мечту – переехать в Америку. Прыгун осел в Атланте, где женился и занялся ремонтом машин.

По словам Шпильбанда, он посчитал, что по возвращении в Союз его обвинят в пособничестве беглецам. Поэтому, обсудив все со своей невестой Першиной, они также решили осесть за океаном. И эта счастливая случайность привела Игоря к статусу одного из лучших в мире тренеров и хореографов в танцах на льду.

Среди учеников Шпильбанда – двукратные чемпионы ОИ Тесса Верчу и Скотт Мойр. Также он тренировал украинские пары. В частности, Александру Назарову и Максима Никитина. И поддержал Украину после полномасштабного вторжения России.

Что же касается побега 30-летний давности, то отвечала в то время за фигуристов известный российский тренер Татьяна Тарасова. В своей книге она рассказала, что фигуристы гастролировали с ее ледовым театром „Все звезды“. И, узнав о побеге, она закурила впервые за четыре года и представляла, как в Москве у нее отберут партбилет и кинут в тюрьму.

По словам Тарасовой, беглецов она каким-то образом нашла в машине американского тренера: „Они его обманули, сказав, что гастроли закончились и Татьяна им разрешила доехать до Детройта к друзьям. С их слов написали потом несколько мерзких статей, какой я была ужасной и как я над ними издевалась. А я их любила, я дала им профессию и, что скрывать, я же их в Америку привезла. В Москве бы влачили жалкое существование“.

6. Александр Могильный (хоккей)

В конце 80-х из Союза побежали даже известные хоккеисты легендарной „Красной машины“. Славы и медалей было уже мало. Всем хотелось хорошо кушать, модно одеваться и скопить что-нибудь на достойную старость. В итоге, после завершения чемпионата мира-1989 из своего гостиничного номера в Стокгольме пропал олимпийский чемпион Александр Могильный.

Позже выяснилось, что хоккеист сборной СССР улетел в США и попросил там политическое убежище. А его побег готовили скауты клуба НХЛ „Баффало Сейбрс“, с которым он подписал контракт.