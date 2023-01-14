ПОДКАСТ | „У человека нет морального права требовать жертв от других“. Долин о войне, самосожжении и Спилберге(3)
Слушайте подкаст RusDelfi с кинокритиком Антоном Долиным. Мы поговорили про его переезд, Ивана Урганта, Стивена Спилберга и моральное право критиковать людей, которые не высказались против войны в Украине.
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Популярный кинокритик Антон Долин после начала войны переехал в Латвию. Почему не в Эстонию? „Так сложилось. Мы ехали не куда-то, а откуда-то. В один момент у нас в качестве повода был рижский фестиваль документального кино Artdocfest. Виталий Манский пригласил нас, а мы решили какое-то время пожить в Риге, подумать, когда удастся вернуться. Так и не вернулись, это было больше 10 месяцев назад. Также в Латвии жили друзья, мы несколько месяцев провели в Юрмале. Мой наниматель - издание „Медуза“ - базируется в Латвии. Стало очевидно, что именно в Латвии мы будем существовать. Я считаю, что существовать в одной из европейских стран, значит существовать в Европе. Я постоянно выступаю в Италии, Франции, Бельгии, Люксембурге, много перемещаюсь между государствами“, - ответил Долин.
„Старший сын у меня в Германии, младший учится в Еврейской школе в Риге. Она трехъязычная, там говорят на латышском, русском и иврите. У меня ребенок уже говорит на латышском, освоил его за лето. Разговаривает на нем дома, а мы с женой его не понимаем. Это было его решение, мы предлагали ему вернуться в Москву, к бабушке, но он не захотел“, - рассказал кинокритик.
Антон Долин постоянно на связи с бывшим коллегой Иваном Ургантом, но не захотел говорить, где тот находится и чем занимается. „Вечерний Ургант сейчас не выходит. Я и не представляю, в каком формате передача бы выходила. Но Иван жив, здоров, конечно, ему тревожно, как и нам всем“, - добавил Долин.
Многие европейцы критикуют россиян за то, что они не высказываются против войны. Эстонские политики предлагают выходить на протесты в Москве, свергать власть и делать антивоенные заявления. Антон Долин, который четко обозначил свою антивоенную позицию, не поддерживает такой подход в нынешнее время.
„Осуждение я оставляю другим. Я придушил своего внутреннего прокурора как минимум до конца войны. Ненависть, обида - отравляют человека. Я оставляю при себе мнение о другом человеке и его позициях, поступкам относительно войны. Власти у меня над этими людьми нет. Пусть этим занимается настоящий суд где-нибудь в Гааге, без меня. Я могу выступить подсудимым, но не свидетелем“, - подчеркнул он.
Возможно ли в России быть против войны, но продолжать сниматься в кино? „Конечно, но ты не говоришь об этом вслух. Ты против войны, поэтому, когда тебе предложили выступить со стихотворением Симонова под флагом с буквой Z - ты отказываешься, говоришь: у меня насморк, я не приду. Эта же возможная позиция?
Каждому человеку, который думает, что если кто-то остается в России и не высказывается об этом - то он поддерживает войну, я предлагаю провести эксперимент. Устроиться на работу в России, пожить там и проверить на себе, насколько легко ты пойдешь на такие жертвы. Я считаю, что человек не имеет морального права требовать от других жертв. Это право появляется только в том случае, если ты принес эту жертву сам. Только человек с 90% обгоревшей кожи может требовать от кого-то самосожжения на Красной площади. После призывов - почему вы не делаете это, почему вы не делаете то - должен следовать ответ, как это сделал ты. Каждому человеку, который предъявлял мне претензии за работу в каких-то СМИ, я задавал простой вопрос: сколько раз ты потерял работу из-за принципиальной позиции? У меня в жизни было три таких случая. Они дают мне некоторые права, которыми я не пользуюсь. Люди, которые принесли себя в жертву когда-то, никогда таких вопросов задавать не будут. Они знают, что это такое. Все, кто требуют жертв от других - не имеют подобного опыта“, - сказал Долин в подкасте.
Слушайте передачу, где мы обсудили его ютуб-проект, Юрия Дудя, актеров-пропагандистов, сиквел „Аватара“, прокат российских фильмов в 2022 году в Европе и многое другое.
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