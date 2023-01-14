ПОДКАСТ | „У человека нет морального права требовать жертв от других“. Долин о войне, самосожжении и Спилберге

Каждому человеку, который думает, что если кто-то остается в России и не высказывается об этом - то он поддерживает войну, я предлагаю провести эксперимент. Устроиться на работу в России, пожить там и проверить на себе, насколько легко ты пойдешь на такие жертвы. Я считаю, что человек не имеет морального права требовать от других жертв. Это право появляется только в том случае, если ты принес эту жертву сам. Только человек с 90% обгоревшей кожи может требовать от кого-то самосожжения на Красной площади. После призывов - почему вы не делаете это, почему вы не делаете то - должен следовать ответ, как это сделал ты. Каждому человеку, который предъявлял мне претензии за работу в каких-то СМИ, я задавал простой вопрос: сколько раз ты потерял работу из-за принципиальной позиции? У меня в жизни было три таких случая. Они дают мне некоторые права, которыми я не пользуюсь. Люди, которые принесли себя в жертву когда-то, никогда таких вопросов задавать не будут. Они знают, что это такое. Все, кто требуют жертв от других - не имеют подобного опыта“, - сказал Долин в подкасте.