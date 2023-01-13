Звери
13.01.2023, 10:45

Прощай, Вальтер! В Таллиннском зоопарке умер молодой житель

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Вальтер
Вальтер
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Вальтеру удалось прожить в Таллиннском зоопарке всего полгода.

Зоопарк с прискорбием сообщает, что в прошлый четверг умер гривистый волк Вальтер. Привезенный из австрийского зоопарка Герберштейн в июне прошлого года, волку в декабре исполнилось три года. Всего за несколько дней до того, как в четверг ему сделали анестезию для диагностики болезни, у животного появились признаки ухудшения состояния. При вскрытии, проведенном специалистами клиники университета естественных наук, были обнаружены тяжелые патологические изменения в органах мочевыделения, камни в почках и многочисленные камни в мочевом пузыре.

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