Прощай, Вальтер! В Таллиннском зоопарке умер молодой житель

Зоопарк с прискорбием сообщает, что в прошлый четверг умер гривистый волк Вальтер. Привезенный из австрийского зоопарка Герберштейн в июне прошлого года, волку в декабре исполнилось три года. Всего за несколько дней до того, как в четверг ему сделали анестезию для диагностики болезни, у животного появились признаки ухудшения состояния. При вскрытии, проведенном специалистами клиники университета естественных наук, были обнаружены тяжелые патологические изменения в органах мочевыделения, камни в почках и многочисленные камни в мочевом пузыре.